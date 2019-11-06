Найкращі смартфони жовтня – рейтинг Техно 24

Головним анонсом жовтня, безумно. була презентація нового покоління Google Pixel. Однам, інші виробники показали ще кілька цікавих смартфонів. Так, суббернд Huawei випустив абсолютно безрамковий Honor 9X. Meizu вперше за довгий час потішила новим флагманом. А Xiaomi представила у Києві новий бестселер Redmi Note 8 Pro.

Honor 9X

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Honor 9X з висувною фронталкою

Цей смартфон на глобальному ринку компанія представила 25 жовтня. Модель вирізняється оригінальним FullView-дисплеєм, що передбачає висувну конструкцію фронтальної камери.

Виробник каже, що для цієї моделі розробили унікальний дизайн корпусу. Задня панель відбиває та переломлює світло, створюючи динамічне зображення у формі X (як у назві смартфона). Пристрій можна придбати у двох кольорах: сапфіровому синьому та опівнічному чорному.

Новинка працює на фірмовому процесорі Kirin 810 з 6 ГБ та 128 ГБ вбудованої пам'яті. Ємність акумулятора становить 4000 мАг.

Honor 9X : перший відеоогляд

Що стосується камер, то основна камера здвоєна: 48 Мп + 2 Мп для фото з ефектом боке. Роздільна здатність фронтальної камери – 16 Мп. Камери мають підтримку штучного інтелекту, а також режим нічної зйомки AIS Super Night Mode, що забезпечує високу якість фотографій навіть при слабкому освітленні.

В Україні Honor 9X надійде у продаж в листопаді. Ціна поки не оголошена.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Honor 9X Дисплей Діагональ: 6,59 дюйма

Тип: IPS

Роздільна здатність: 2340х1080 пікселі

Діагональ: 6,59 дюйма Тип: IPS Роздільна здатність: 2340х1080 пікселі Процесор Kirin 810



Відеопроцесор Mali-G52

Kirin 810 Пам'ять Оперативна: 6 ГБ

Вбудована: 128 ГБ

Оперативна: 6 ГБ Вбудована: 128 ГБ Камера Основна: 48 Мп + 2 Мп

​Фронтальна: 16 Мп

Основна: 48 Мп + 2 Мп ​Фронтальна: 16 Мп Акумулятор 4000 мАг

4000 мАг Операційна системаEMUI 9.1 (на базі Android 9)

Meizu 16T

Презентація Meizu 16T

Після кількох місяців чуток про банкрутство китайська компанія Meizu таки довела, що ще на плаву, випустивши новий флагманський смартфон Meizu 16T.

Він отримав Super AMOLED-дисплей з діагоналлю 6,5 дюймів та роздільною здатністю Full HD + (1080 х 2232 пікселів). Пристрій оснащений топовим чіпсетом Qualcomm Snapdragon 855, що працює із 6 ГБ або 8 ГБ вбудованої пам’яті. Флеш-сховища тут передбачено 128 або 256 ГБ. Ємність батареї складає 4500 мАг.

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Працює новинка під управлінням операційної системи Android 9.0 Pie з фірмовою прошивкою Flyme OS 7. При цьому смартфон зберіг стандартний 3,5-мм аудіороз'єм для навушників – не часто його побачиш на флагманах.

Окрім того, Meizu 16T отримав лінійний вібромоторчик і режим Game Mode 4.0.

Meizu 16T: відеоогляд

Основна камера цього смартфона має три модулі: головний Sony IMX362 з роздільною здатністю 12 Мп, додатковий 8-мегапіксельний ширококутний об'єктив з діафрагмою f/2.2 і кутом охоплення 118 градусів та 5-мегапікседьний датчик глибини з діафрагмою f/1.9 для фото з режимом боке.

Ціна на Meizu 16T на китайському ринку стартує від 282 доларів (7 тисяч гривень).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Meizu 16T Дисплей Діагональ: 6,5 дюйма

Тип: Super AMOLED

Роздільна здатність: 1080×2232 пікселі

Діагональ: 6,5 дюйма Тип: Super AMOLED Роздільна здатність: 1080×2232 пікселі Процесор Qualcomm Snapdragon 855



Відеопроцесор Adreno 640

Qualcomm Snapdragon 855 Adreno 640 Пам'ять Оперативна: 6/8 ГБ

Вбудована: 128/256 ГБ

Оперативна: 6/8 ГБ Вбудована: 128/256 ГБ Камера Основна: 12 Мп + 8 Мп + 5 Мп

​Фронтальна: 16 Мп

Основна: 12 Мп + 8 Мп + 5 Мп ​Фронтальна: 16 Мп Акумулятор 4500 мАг

4500 мАг Операційна система Android 9.0 Pie

Android 9.0 Pie Для ігор Режим Game Mode 4.0

Google Pixel 4

Google Pixel 4 схожий на iPhone 11 Pro

15 жовтня компанія Google представила один із найбільш очікуваних смартфонів року – Pixel 4. Щодо зовнішнього вигляду, то він знову не здивував. Pixel 4 отримав товсту рамку вгорі екрану і квадратний модуль основної камери. Він має чорний, білий та помаранчевий колір корпусу.

Новинка оснащена 5,7-дюймовим OLED-дисплеєм з роздільною здатністю Full HD+ та QHD+ відповідно та частотою оновлення 90 Гц. Серцем пристрою став топовий Snapdragon 855 (хоча багато хто очікував більш просунуту Plus-версію) у парі з 6 ГБ оперативної пам'яті. Вбудоване сховище смартфона може бути на 64 або 128 ГБ (що теж не надто багато). Ємність акумулятора теж не вражає - 2 800 мАг. З коробки смартфон працює на операційній системі Android 10.

Google Pixel 4: відео

У квадратному модулі розмістили дві камери: основний модуль на 12 Мп (Dual-Pixel) і 16 Мп телефото об'єктив. Селфі-камера представлена модулем на 8 Мп. При чому, як наголосили на презентації, має вражати тут не "залізо", а можливості софта. Якщо говорити загалом, то камера має забезпечувати неймовірну деталізацію знімків, в тому числі під час роботи зуму, а також вражаюча нічна зйомка.

Серед оригінальних фішок – функція Motion Sense, яка передбачає управління смартфоном за допомогою жестів.

Google Pixel 4 на американському ринку коштує від 799 доларів (20 тисяч гривень). В Україні його можна попередньо замовити за 23 тисячі гривень.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Google Pixel 4 Дисплей Діагональ: 5,7 дюйма

Тип: OLED

Роздільна здатність: Full HD+

Діагональ: 5,7 дюйма Тип: OLED Роздільна здатність: Full HD+ Процесор Qualcomm Snapdragon 855



Відеопроцесор

Adreno 640

Qualcomm Snapdragon 855 Adreno 640 Пам'ять Оперативна: 6 ГБ

Вбудована: 64/128 ГБ

Оперативна: 6 ГБ Вбудована: 64/128 ГБ Камера Основна: 12 Мп + 16 Мп

​Фронтальна: 8 Мп

Основна: 12 Мп + 16 Мп ​Фронтальна: 8 Мп Акумулятор 2800 мАг

2800 мАг Операційна система Android 10

Redmi Note 8 Pro

Презентація Redmi Note 8 Pro в Україні

Ця новинка – не флагман, а смартфон середнього рівня. Однак, йому прогнозують велику популярність на українському ринку. Адже його попередник – Redmi Note 7 Pro – став одним із найбільш продаваних в Україні.

Цей смартфон став першим в світі пристроєм, що отримав 64-мегапіксельну камеру. Ще одна істотна перевага – наявність модуля NFC, тобто смартфоном можна буде розраховуватись за покупки.

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Redmi Note 8 Pro отримав скляний корпус та 6,53-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю Full HD+. Рамки нового пристрою дуже тонкі, а фронтальну камеру розмістили у лаконічному вирізі. За продуктивність відповідає чіпсет MediaTek Helio G90T з рідинною системою охолодження.

Redmi Note 8 Pro: відеоогляд

Модуль основної камери має одразу чотири датчики. Основний сенсор Samsung ISOCELL GW1 з роздільною здатністю 64 Мп доповнений 8-мегапіксельним модулем з ширококутною оптикою, 2-мегапіксельним з макрооб'єктивом і датчиком глибини. Роздільна здатність сенсора фронтальної камери – 20 Мп. Ємність батареї складає 4500 мАг з підтримкою швидкої зарядки.

На українському ринку новинку можна придбати за ціною від 6 999 гривень.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Redmi Note 8 Pro Дисплей Діагональ: 6,53 дюйма

Тип: IPS

Роздільна здатність: ULL HD+

Діагональ: 6,53 дюйма Тип: IPS Роздільна здатність: ULL HD+ Процесор Mediatek Helio G90T



Відеопроцесор Mali-G76MC4

Mediatek Helio G90T Mali-G76MC4 Пам'ять Оперативна: 6/8 ГБ

Вбудована: 64/128 ГБ

Оперативна: 6/8 ГБ Вбудована: 64/128 ГБ Камера Основна: 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп

​Фронтальна: 20 Мп

Основна: 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп ​Фронтальна: 20 Мп Акумулятор 4500 мАг

4500 мАг Операційна система Android 9.0 Pie

Android 9.0 Pie Для ігорРідинна система охолодження

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