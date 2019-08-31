Красива обгортка від Xiaomi: чому смартфон Redmi Note 8 Pro дивує не тільки ззовні

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Красива обгортка від Xiaomi: чому смартфон Redmi Note 8 Pro дивує не тільки ззовні
/ Unsplash

Під час презентації Redmi Note 8 Pro багатьох здивувала заява виробника про підтримку смартфоном технологій швидкої зарядки Quick Charge 3.0 і Quick Charge 4.0+, адже в ньому стоїть процесор MediaTek. Розбір новинки частково допоміг розібратись, але у користувачів все ж залишилися питання.

Новий Redmi Note 8 Pro побудований на базі процесора MediaTek Helio G90T. Цей чіп підтримує фірмову технологію швидкої зарядки Pump Express компанії MediaTek. Крім того, стандарт Pump Express 4.0 сумісний з USB Power Delivery 3.0.

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Однак виробник смартфона заявив також про підтримку технології Quick Charge, яка є розробкою компанії Qualcomm і зазвичай доступною в пристроях з чіпсетами Snapdragon.

Чому все так

Технічний розбір Redmi Note 8 Pro, опублікований Xiaomi, показав, що в смартфоні є чіп Qualcomm SMB1351. Його наявність пояснює підтримку стандарту швидкої зарядки Quick Charge 3.0.

Розбір новинки Redmi Note 8
Розбір новинки Redmi Note 8 Pro

Однак для технології Quick Charge 4.0+ потрібен чіп – Qualcomm SMB1380 або SMB1381, які на завлених фото  пристрою не знайшли.

Таким чином, підтримка Quick Charge 4.0+ в Redmi Note 8 Pro поки під питанням. Не виключаємо, що виробник просто не показав потрібний чіп на фотографіях.

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Теги: Техно Новини Техно Xiaomi Смартфони
Джерело: Техно 24
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