Кремль обурився новою версією Call of Duty, де росіян називають терористами

Відома у всьому світі комп'ютерна гра у жанрі шутер поповнилася новою серією. Розробники Call of Duty: Modern Warfare вирішили показати, як кремлівські найманці публічно вбивають мирних людей, катують жінок і дітей. Це викликало величезний шквал обурення у Кремлі, адже росіяни виступають там у ролі антагоністів.

Росіяни масово скаржаться на так зване русофобство, а тим часом у грі навіть присутні Донбас арена та Донецький аеропорт.

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► Про що нова гра Call of Duty?

Одна з головних героїнь останньої серії комп'ютерної гри Call of Duty порівнює бойовиків Аль-Катали – вигаданої терористичної організації – із, так званими, людьми Баркова – армією головного антагоніста, яка складається виключно з росіян. Проте, в англомовній версії гри розробники не були такими толерантними й назвали їх прямо – російська армія.

Для мене немає різниці між Аль-Каталою і російською армією. Вони всі терористи,

– каже головна героїня про терористів.

Впродовж всієї гри ви боретеся із російськими терористами, які приїхали господарювати у вигаданій країні Урзикстан, що дуже нагадує реальну Сирію. Цікаво, що пілоти терористів мають такий самий вигляд як і російські військові у Сирії.



Пілоти терористів мають такий самий вигляд як і російські військові у Сирії

У гри російські терористи катують жінок та дітей, стріляють та страчують мирне населення просто серед міста. Всі ці кадри обурили росіян. Вони звинуватили розробників гри у русофобстві. Яке до того ж, судячи з продаж, прийшлось до смаку геймерам.

Що відомо про Call of Duty?Call of Duty – франшиза світового рівня. Наразі продали вже понад 600 мільйонів копій гри. І це – найбільший показник за всю історію. Серія складається з восьми основних ігор, одного доповнення і чотирьох відгалужень.

Звісно, російські геймери бойкотують нову частину Call of Duty. Мовляв, їм не подобається грати у "відверто злочинну гру, де відверто говориться, що армія Росії – це терористи".



Кадри з гри Call of Duty: Modern Warfare

► Чи дійсно гра має русофобські настрої?

Геймер та оглядач відеоігор Владислав Козловський підозрює російських гравців у надмірній вразливості. Гру пройшов всю. І, каже, розробники чітко розділяють чорне і біле.

Не можна сказати, що вони прямо однозначно тут погані, тому що є нормальні росіяни, які кажуть, що ті поганці гноблять мою країну,

– пояснив автор каналу Cyber Vlader Владислав Козловський.

Багато країн постійно виступають антагоністами у комп'ютерних іграх. А громадян ісламського світу розробники взагалі у кожному другому випадку роблять терористами. Проте, ніхто не висловлював подібного обурення щодо цього, окрім образливих і чутливих росіян. Імовірно, це через те, що моменти у грі – це відбивання реальних подій. Адже такими самими терористами росіяни є на українській території: анексують землі, вбивають мирних людей, катують українців.



У грі присутня локація Донбас-арени та аеропорт

Ба більше, про війну в Україні росіянам нагадує місія у вигаданому місті Вердянськ, який є прототипом реального Донецька. У грі присутня локація Донбас-арени та аеропорт. І саме там своїми ж руками вони мають боротися із подібними до реальних росіян загарбниками.



Локація у грі, що нагадує Донецький стадіон "Донбас Арена"