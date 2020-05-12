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Критична уразливість у ноутбуках: відомо які моделі в зоні ризику

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Нова уразливість на ноутбуках
Нова уразливість на ноутбуках / samesound

У ноутбуках, що оснащені стандартом Thunderbolt, виявили критичну вразливість, яка може дати змогу хакерам отримати доступ до пам’яті ноутбука протягом декількох хвилин. Така уразливість характерна для моделей, які випустили пізніше ніж 2019 рік.

Про це кажуть дослідники в сфері інформаційної безпеки з Технологічного університету Ейндховена, передає theverge.com.

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Деталі

Щоправда, хакери повинні отримати фізичний доступ до комп'ютера. Однак, злам ПК відбувається досить швидко – хакер може отримати доступ до всіх даних на ноутбуці приблизно за 5 хвилин. При чому зловмисники можуть отримати доступ до ноутбука, який заблоковано та захищено паролем або його накопичувач зашифрований.

До уразливості схильні пристрої, що працюють під управлінням операційних систем Windows або Linux. Що стосується систем на базі macOS, то експерти кажуть – проблема зачіпає їх "частково".

Проблеми з Thunderbolt були раніше

Це не перший випадок, коли виникають проблеми з безпекою, пов'язані з технологією Intel Thunderbolt. Експерти пояснюють, що ця технологія спирається на прямий доступ до пам'яті комп'ютера, забезпечуючи при цьому вищу швидкість передачі даних.

Раніше дослідники безпеки виявили вразливість Thunderbolt, яка давала змогу пристрою з інтерфейсом USB-C або DisplayPort скомпрометувати комп'ютер. Саме тому Microsoft не додала роз'єми Thunderbolt в свої пристрої Surface.

Як уберегтись

Єдиний спосіб для користувачів повністю запобігти таким атаки – це просто від’єднати порти Thunderbolt свого комп'ютера в BIOS, а також увімкнути шифрування накопичувача. Також треба стежити за тим, щоб сторонні особи не отримували доступ до ПК.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Техно Техно ноутбук Кібербезпека Хакерська атака хакери Інтернет
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