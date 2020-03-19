Криза через коронавірус: наскільки вплине на IT-галузь та чи спровокує звільнення

Коронавірус – це не лише небезпека для здоров'я і навіть життя, – це ще й дуже серйозний удар по економіці. Вже очевидно, що економічної кризи нам не оминути. Чи зачепить ця криза IT-галузь та наскільки серйозними будуть її наслідки – Техно 24 розповіли представники цієї сфери.

Чи вплине криза на українську IT-сферу

Сергій Мільман, СЕО YouControl

Звісно, криза вплине. Проте, IT-галузь найбільш "аджальна" тобто гнучка до змін, вміє швидко пристосовуватись до нових стресових умов. Тому найменше постраждають ті, що звикли швидко змінюватись. Інакше доведеться зупинити існування.

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Дмитро Суслов, директор українського "Бітрікс24"

IT-галузь точно зазнає змін, як і весь інший бізнес в Україні та світі. Хтось зможе пережити цей період з невеликими збитками, комусь доведеться значно зменшити потужності, комусь узагалі закритися, а хтось навпаки – витримає і знайде можливості для запуску нового бізнесу.

Однак, IT-галузь у цій ситуації найменш вразлива.

По-перше, більшість компаній цієї сфери можуть без шкоди для себе перейти на віддалену роботу.

По-друге, чимало з них пропонують онлайн-рішення, попит на який тільки зростатиме. Це сервіси для населення, які допомагають, наприклад, замовляти доставку продуктів та готової їжі, чи купувати онлайн, тобто залишаться затребувані серед клієнтів. Для бізнесу надважливим буде програмне забезпечення, яке дасть змогу бути більш ефективними і організовувати свою роботу поза офісом, аби пом'якшити втрати від сповільнення росту чи зупинки роботи.

Владислав Машкара, технічний директор Tallium Inc.

Вплив кризи на IT-галузь буде істотним, втім, як і вплив на інші галузі. Багато замовників з контрактами переходять в режим stand-by, чекаючи на подальший розвиток ситуації. Така обережність не завжди виправдана, адже, здавалося б, є бюджети, є терміни. Але для спокійної і стабільної Європи така криза стала досить несподіваною. Втім, замовники, які пережили кризу 2008 року, ведуть себе набагато спокійніше і розважливіше, вони трохи коректують замовлення, прибираючи зайві й ризикові активності, але залишають в роботі основну частину контрактів.

Вплив кризи на IT-галузь буде не таким відчутним / unsplash.com

Софина Дмитро, CEO IT Association of Vinnytsia & Winstars Technology LLC

Однозначно вплине. Відбудуться такі зміни:

знизиться продуктивність роботи і виконання проєктів, адже не просто перелаштуватись на роботу з офісу на дім. Не забуваємо, що діти та члени сім'ї можуть відволікати більше за колег на офісі;

втрата низки проєктів, особливо ті що націлені на офлайн-бізнес, адже цей напрямок зараз буде переживати кризу;

з позитивних причин те що, після цих негативних тенденцій компанії будуть більш гнучкими та сучасними. Все перейде в онлайн.

Найгірший сценарій буде тоді, якщо епідемія зачепить велику кількість фахівців, тоді витрати будуть значні, тому здоров'я працівників це найголовніше.

Крім налагодження дистанційної ефективної роботи та суворого дотримання карантину, інших заходів не має, допоки епідемія не піде на спад.

Дмитро Роденко, засновник закритої бізнес-спільноти SaaSFounders

Вплине економічна криза (падіння на ринках США та Європи зменшить кількість ресурсів на розвиток), що скоротить попит та вплине на падіння ринків (10-15%). Хоча варто зазначити, що попит не зникне, а відтерміновується, оскільки вигоди від діджиталізації значні. Позитив в тому, що ця галузь (як клієнти, так і постачальники) можуть працювати віддалено.

Зараз важливо не зупиняти процес лідогенерації та продажів, щоб потім не отримати дірку в кешфлоу.

Попит на IT-фахівців не зникне / unsplash.com

Хвиля звільнення неминуча?

Сергій Мільман

Не у всіх є фінансова подушка на кризовий час, тому можуть відбуватись затримки із виплатами зарплат чи скорочення штату. Проте, я гадаю, зміни тільки на початку будуть "штормити", а потім всі звикнуть, перелаштуються, як це сталось і з війною на Сході.

Софина Дмитро

Більшість компаній у період кризи будуть намагатись позбутись додаткових витрат. Врахуймо ще зменшення попиту на аутсорсинг. Тож ми побачимо зменшення дефіциту кадрів, а може навіть і профіцит. Це буде позитивним сигналом для компаній, але негативним для працівників. Тепер ІТ фахівці будуть шукати стабільність, а не +300 доларів надбавки в іншого роботодавця. Звичайно, зростання середньої зарплати в галузі не варто очікувати.

Дмитро Суслов

У ситуації кризи бізнесу доведеться роботи все, аби вижити і мати змогу працювати далі. Хтось для піде шляхом скорочення штату й залишить на роботі тільки найбільш ефективну частину команди. Хтось зменшуватиме зарплату і виплачуватиме тільки частину. Будуть і ті, чиї фахівці будуть змушені піти в неоплачувану відпустку.

Важливо розуміти, що у тих, хто таки звільнить людей, відновлення відбуватиметься значно складніше й триватиме довше.

Юліана Цивчик, директор Scalors Ukraine

Криза безумовно вплине на всі індустрії, IT сфера не виняток. Але ми, так би мовити, у виграші, тому що можемо працювати з дому. Компанії не зможуть утримувати всіх співробітників, це зрозуміло. Головне, щоб всі були здорові, тоді я не проти пити чай з хлібом.

Єдине, що мене лякає, те що люди можуть втратити свою роботу. Очевидно, що доведеться десь оптимізувати ресурси, як урізати зарплати – і це чекає всіх. Це неминуче, всі ми дорослі люди, і це розуміємо.

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Просто за останні сто років — це перша пандемія, яка накриває всю планету. Ми можемо прийти до того, що вчені знайдуть вакцину і це все швидко стабілізується. А якщо це дійсно затягнеться на рік - два, як припускають британці, тоді це призведе до серйозної світової економічної кризи. Всі бізнес-зустрічі, конференції, глобальні мітинги – це все зупинено. Люди ніде не зустрічаються, тому не буде нових витків. Ми можемо вже зараз спостерігати ситуацію по різкому падінні курсу гривні, і зрозуміти до чого це веде.

Владислав Машкара

Не дивлячись на обіцяну підтримку на рівні держави, багато досвідчених бізнесменів звикли розраховувати тільки на себе, і цілком можуть піти на зменшення витрат, тобто скорочення деяких позицій. Зарплатний фонд – найбільша стаття витрат в українських IT-компаніях, і тому частина фахівців буде змушена шукати роботу. Зменшення зарплат очікувати не варто, а ось виплата різних бонусів, ймовірно, буде відкладена до кращих часів. Можливо, це допоможе трохи привести до тями надмірно перегрітий ринок праці в українській IT-галузі.

Хвилі звільнень буде уникнути складно / unsplash.com

Дмитро Роденко

Штат будуть скорочувати ті компанії, які не вибудовувати довгі відносини з клієнтами. Звичайно, на деяких ринках зараз паніка (туризм, авіаподорожі, готелі), але це минеться. Щоб не починати з початку треба бути поруч з клієнтом, заспокоювати та допомагати. Ті компанії, що зможуть не загубити, а розвинути довірчі відносини з клієнтами - будуть переможцями у фінансовому плані.

Як уникнути кризи

Сергій Мільман

По-перше, я вважаю, потрібно відмовитись від сценарію "панічного карантину". Блокування транспортного сполучення призведе до колапсу та ще більшої смертності, адже медикам, комунальникам, продавцям магазинів, пожежникам тощо потрібно добиратись на роботу. Тому треба дати змогу людям пересуватись, але регулювати їх кількість і потурбуватись про безпеку.



По-друге, забезпечити аптеки засобами захисту: респіраторами, масками, медичними засобами.

По-третє, потрібно дати життєздатні інструкції, бо зараз рекомендації МОЗ не працюють, їх фізично складно втілити.

По-четверте, Україна не вийде з кризи без міжнародної фінансової допомоги. Тому розмови про зупинку співпраці з МВФ вважаю шкідливими. Водночас Фонд готовий надати допомогу тільки за умови прийняття закону, котрий захистить їхні фінзасоби.

По-п'яте, підтримати бізнес, котрий на своїх плечах витягує економіку і змушений відпустити на карантин робітників: надати податкові канікули чи ввести тимчасовий мораторій на сплату податків. Якщо цього не зробити, витрати держбюджету на біржу праці суттєво збільшаться.

Також вважаю, що прийняття надзвичайного стану або інших резонансних і спірних щодо ефективності в існуючих умовах заходів можуть спровокувати заворушення, котрі в нинішній ситуації недопустимі.

Дмитро Суслов

Єдиний вихід, який допоможе зменшити вплив на економіку: це ситуація, коли бізнес допомагає бізнесу, держава допомагає бізнесу, бізнес допомагає державі. Рішення для підтримки найбільш вразливих компаній, зменшення орендної плати, спільні ініціативи, відкриття доступу до своїх продуктів і сервісів, що потрібні іншим компаніям.

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Наприклад, податкові канікули, ухвалені нещодавно в Україні, відкриття безкоштовного доступу до сервісів для організації спілкування, роботи із завданнями, допомога від компаній системі охорони здоров'я. Ці кроки повністю не відвернуть негативний вплив, але принаймні зменшать його.

Владислав Машкара

На жаль, превентивних заходів, що нині могли б зменшити негативний вплив кризи на економіку, потрібно було вживати ще кілька років тому, як тільки з'явилися перші передумови для її виникнення. Багато українських компаній, пам’ятаючи власний досвід 2008 чи 2014 років, так і зробили, що допоможе їм пережити кризу з мінімальними втратами для бізнесу.

Дмитро Роденко

Звичайно! Запобігти кризі реально. Що потрібно зробити:

виділити групу ключових клієнтів та приділити їм максимум уваги

зупинити на 2 тижні лідогенерацію у секторах, що максимально постраждали від коронавірусу (їм не до того, навіть будуть набридати)

збільшити інтенсивність лідогенерації у секторах, що не постраждали

розділити процеси лідогенерації та переговорів у компанії, визначити KPI та забезпечити їх виконання власними силами або за допомогою аутсорсингових компаній з лідогенерації.

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