Криза торкнулась навіть Google: корпорація скорочує найм працівників

Материнська корпорація Alphabet, до складу якої входить Google, заявила про скорочення найму нових співробітників. Також компанія вирішила утриматись від інвестицій у сторонні проєкти.

Як пише Bloomberg, про таке рішення заявив глава компанії Сундар Пічаї. Він також додав, що докризовий рівень найму збережеться тільки в ключових областях. Ситуація з обмеженнями триватиме щонайменше до кінця року.

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"Колишній темп збережеться в невеликій кількості стратегічних областей, де користувачі та компанії покладаються на Google і чекають нашої постійної підтримки – в тих областях, де наше зростання має вирішальне значення для їхнього успіху", – додав Пічаї.

Причина

Причина такого рішення очевидна – пандемія коронавірусу та серйозні збитки для світової економіки. Як бачимо, від кризової ситуації не застраховані навіть такі гіганти, як Google.

У 2019 році компанія прийняла на роботу 20 тисяч співробітників. Такий же показник корпорація мала повторити і в 2020 році. Але з січня цього року компанія взяла на роботу всього 4 тисяч нових співробітників.

При цьому корпорація вирішила підтримати інших бізнесменів – компанія виділила 800 мільйонів доларів на допомогу бізнесу, який постраждав від пандемії коронавірусу.

Також фінансову допомогу від технологічного гіганта передали лікарням та медичним працівникам.

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