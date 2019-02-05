Курйоз дня: Google зняв рекламу перекладача з очевидною помилкою у російській мові

Компанія Google запустила переклад свого додатку для перекладу. При цьому у тексті російського меню, який перекладає застосунок, можна побачити очевидну помилку.

На помилку вказали користувачі. Обурливі коментарі бачимо як під самим роликом на You Tube, так і в соцмережах, де поширюють скріншоти з помилкою.

Читайте також: Viber отримав масштабне оновлення: що зміниться в додатку

Де translator промахнувся?

У ролику користувач, що має встановлений додаток від Google, наводить смартфон на текст з іноземною мовою і він перекладає його англійською. Так, один із варіантів перекладу є меню з російського ресторану. І в оригінальному тексті ми бачимо просто набір слів кирилицею. Наприклад, "Импортные черный фермы подняли икра".

Крім того, на екрані мобільного бачимо перекладений текст вже англійською, при цьому слово "икра" так і залишається російською. Хоча можна припустити, що це слово розміщене за межею області перекладу.

дорогой Google, если уж ты рекламируешь свои услуги по переводу, так может быть не стоит уж вот так чудовищно прямо в ролике позориться? pic.twitter.com/UTAt2nhKGB — Tapas&Tango (@atticus_flinch) 4 февраля 2019 г.

Ролик Google, що обурив користувачів

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно