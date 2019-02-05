Курйоз дня: Google зняв рекламу перекладача з очевидною помилкою у російській мові

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Google зняв рекламу з очевидною помилкою
Google зняв рекламу з очевидною помилкою

Компанія Google запустила переклад свого додатку для перекладу. При цьому у тексті російського меню, який перекладає застосунок, можна побачити очевидну помилку.

На помилку вказали користувачі. Обурливі коментарі бачимо як під самим роликом на You Tube, так і в соцмережах, де поширюють скріншоти з помилкою.

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Де translator промахнувся?

У ролику користувач, що має встановлений додаток від Google, наводить смартфон на текст з іноземною мовою і він перекладає його англійською. Так, один із варіантів перекладу є меню з російського ресторану. І в оригінальному тексті ми бачимо просто набір слів кирилицею. Наприклад, "Импортные черный фермы подняли икра".

Крім того, на екрані мобільного бачимо перекладений текст вже англійською, при цьому слово "икра" так і залишається російською. Хоча можна припустити, що це слово розміщене за межею області перекладу.

Ролик Google, що обурив користувачів

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Теги: Техно Google Інтернет
Джерело: 24 Канал
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