Курйоз дня: Індуси скопіювали сайт української IT-компанії, привласнили навіть її CEO

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Індуси скопіювали навіть фото CEO N-iX Андрія Павліва
Індуси скопіювали навіть фото CEO N-iX Андрія Павліва / ain.ua

Індійська компанія Bellurbis скопіювала сайт української IT-компанії N-iX. Індуси перемалювали структуру сайту, інфографіку, стиль подачі і що найсмішніше – фото CEO N-iX Андрія Павліва.

Про це розповів директор з маркетингу N-iX Олексій Гончаров, передає видання AIN.UA.

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Він пригадав, що посилання на індійський сайт надіслала йому колишня колега. Гончаров розповів, що індійська компанія навіть не намагалася спробувати адаптувати інформацію, просто копіювала усе з українського сайту.

Перший скрін сайту N-iX, настепинй – сайт індусів 

Перекопіювали навіть фото CEO N-iX Андрія Павліва, на знімку є також двері в офіс, де можна побачити шматок логотипу компанії (що теж успішно скопіювали індуси). Цікаво, що більш ніж половина скопійованих розділів на сайті не працюють: їх зробили за прикладом українського сайту, але контенту для них ще не створили.

Цікаво, що багато розділів на скопійованому сайті не працюють

Як реагують у N-iX? В українській компанії до цього ставляться з гумором. Та додають, що це показник якісної роботи їхніх дизайнерів.

"Якщо нас копіюють, робота нашої дизайн-команди і контент-команди – хороший приклад для наслідування. Але ігнорувати цей випадок ми, звичайно ж, не будемо", – додав Гончаров.

Юридичний департамент працює над документом для захисту прав N-iX, і планують зв'язатися з індійською компанією.

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Теги: Техно Новини Техно Смартфони Курйозні новини IT-бізнес
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