Курйоз дня: робот-порохотяг кричить і матюкається, коли стикається із перешкодою

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Робот-порохотяг кричить і матюкається
Робот-порохотяг кричить і матюкається

Популярний відеоблогер "навчив" свого робота-порохотяга Roomba нецензурно висловлюватись та кричати щоразу, коли зіштовхується із перешкодою на своєму шляху.

Ролик він оприлюднив на своєму каналі в YouTube.

Як це працює. Рівз використав одноплатний ПК Raspberry Pi і динамік з інтерфейсом Bluetooth. Під час зіткнення динамік вдає звук і складається враження, що це матюкається порохотяг. Для озвучення хлопець використав голоси інших відеоблогерів.

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Де знадобиться. Гадаємо, що він не має практично призначення. Щоб змінити модифікацію робота довелося видалити ту частину, яка відповідала за очищення. Тож він не виконує навіть своєї прямої функції – прибирання.

Але виглядає він доволі кумедно. Тож єдина його функція – розважати людей.

Блогер навчив робота-порохотяга матюкатись: відео

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Теги: Техно Новини Техно робототехніка Побутова техніка
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