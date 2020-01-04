Квадрантиди 2020: яким був один із найяскравіших зорепадів року – фото
У ніч з 3 на 4 січня люди мали змогу побачити один зі найяскравіших метеоритних потоків року – зорепад Квадрантиди 2020. Пік метеоритного дощу припадав на 10 ранку за київським часом, тож українці могли цей зорепад не побачити.
Тому ми зібрали для вас найяскравіші фото Квадрантиди 2020, якими очевидці діляться на своїх сторінках у соцмережах.
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Як відомо, метеоритний потік Квадрантиди можна побачити щороку у період з 28 грудня до 7 січня. У цей період кількість метеорів сягає 25 – 30 об’єктів за годину.
Винятком стала якраз минула ніч, на яку припав пік метеоритного дощу. Протягом кількох годин максимальна кількість метеорів на годину сягала 120 падінь.
Що таке зорепад (метеоритний потік)? Це явище, під час якого ми бачимо яскраві спалахи у нічному небі. Більшість метеорів, які можна побачити під час метеорного потоку, це дрібні уламки комети завбільшки з піщинку. Щороку можна побачити три найяскравіших зорепади. Це метеоритний період Персеїди, за яким можна спостерігати у серпні, зорепад Гемініди, який видно у грудні та Квадрантиди, який можна побачити наприкінці грудня – на початку січня.
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