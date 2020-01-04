Квадрантиди 2020: яким був один із найяскравіших зорепадів року – фото

У ніч з 3 на 4 січня люди мали змогу побачити один зі найяскравіших метеоритних потоків року – зорепад Квадрантиди 2020. Пік метеоритного дощу припадав на 10 ранку за київським часом, тож українці могли цей зорепад не побачити.

Тому ми зібрали для вас найяскравіші фото Квадрантиди 2020, якими очевидці діляться на своїх сторінках у соцмережах.

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Як відомо, метеоритний потік Квадрантиди можна побачити щороку у період з 28 грудня до 7 січня. У цей період кількість метеорів сягає 25 – 30 об’єктів за годину.

It’s January so instead of going to the pub I spent the early hours of this morning in the middle of the Downs staring up at the sky for #Quadrantids #MeteorShower.



Photos do it no justice at all. pic.twitter.com/fxby1WnmxL — Freddie Palmer (@FWPalmer) 4 січня 2020 р.

#Quadrantids One of about 50 an hour. Near Newhaven Sussex UK. 20 sec f2.8 iso 640. Zeis 21mm Loxia Sony A7 3. pic.twitter.com/7DPGGzDFOu — Andy Smith (@blueandy1k) 4 січня 2020 р.

Quadrantid meteor near the Big Dipper constellation. Counted about 10 an hour for two hours, mostly bright fireballs. From Bortle 4 skies in central Texas. Taken with a Nikon D750 and Sigma 12-24mm, 20 second exposure at ISO3200, F4.#quadrantids #2020 #meteors #atx #astronomy pic.twitter.com/1OzfXKmUas — Phil Ostroff (@philostrophy) 4 січня 2020 р.

Винятком стала якраз минула ніч, на яку припав пік метеоритного дощу. Протягом кількох годин максимальна кількість метеорів на годину сягала 120 падінь.

Що таке зорепад (метеоритний потік)? Це явище, під час якого ми бачимо яскраві спалахи у нічному небі. Більшість метеорів, які можна побачити під час метеорного потоку, це дрібні уламки комети завбільшки з піщинку. Щороку можна побачити три найяскравіших зорепади. Це метеоритний період Персеїди, за яким можна спостерігати у серпні, зорепад Гемініди, який видно у грудні та Квадрантиди, який можна побачити наприкінці грудня – на початку січня.

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