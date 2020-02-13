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Лайнер з коронавірусом: пасажирам надали безкоштовний доступ до порно

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Лайнер з коронавірусом Diamond Princess / nypost.com

На борту круїзного судна "Diamond Princess", що перебуває на карантині біля берегів Японії, продовжує зростати кількість заражених на коронавірус. Аби дати змогу користувачам відволіктись, сайт CamSoda надав хворим безкоштовний доступ до порно.

Як передає Fox News, CamSoda вирішив безкоштовно відкрити доступ усім, хто зараз перебуває на борту ізольованого в Японії судна.

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Як розповів заступник керівника сайту Дерена Паркера, цю акцію влаштували аби відволікти пасажирів і членів екіпажу від коронавірусу і допомогти впоратися з нудьгою.

Як отримати доступ

Щоб отримати доступ до порнографію пасажирам потрібно вислати співробітникам порносайту туристичні документи електронною поштою. Щоправда керівництво перевізника ще не надало відповіді на пропозицію компанії.

Що відомо про Diamond Princess

Це туристичний лайнер, на борту якого перебувають 3700 осіб з 56 країн. Тисяча людей це члени екіпажу, зокрема 25 українців.

Пасажирів, у яких виявили вірус, відправляють до лікарень Японії. А решта людей змушені перебувати на судні щонайменше 14 днів. Станом на 13 лютого, на коронавірус на судні захворіло 218 людей, в тому числі 2 українців – 25-річний чоловік і 37-річна жінка.

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Теги: Коронавірус 2020 Здоров'я Секс Порно Новини Техно Техно Інтернет
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