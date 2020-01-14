"Лазерний" інтернет Starlink стане найшвидши у світі

Поєднання лазерного зв'язку з численними наземними терміналами зробить інтернет-сервіс Starlink найшвидшим у світі. Ні оптоволоконному з'єднанню, ні нинішнім геостаціонарним супутникам зрівнятися з ним не вдасться. В основі прогнозу – аналіз документів, переданих американському регулятору.

Тиждень тому SpaceX запустила на орбіту 60 нових апаратів Starlink, ставши володарем найбільшого угруповання навколоземних супутників. Протягом цього року до них додасться ще 1400, а до кінця десятиліття, якщо вірити Ілону Маску, ця цифра досягне декількох десятків тисяч.

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Супутниковий інтернет Starlink

Уже в цьому році супутники Starlink повинні почати роздачу швидкісного інтернету над територією США. Для підключення до нього користувачам знадобиться спеціальний термінал, забезпечений спеціальною антеною, яка нагадує НЛО. Налаштовувати пристрій не знадобиться – термінал сам поверне антену під потрібним кутом до неба.

Як саме буде працювати сервіс, поки незрозуміло, відзначає Business Insider. Своїми припущеннями з цього приводу поділився Марк Хендлі, професор комп'ютерних наук в Університетському коледжі Лондона. Він спирався на документи Федеральної комісії зі зв'язку США, а також на заяви Ілона Маска та Гвінн Шотвелл.

Як працюватиме інтернет від SpaceX

На думку вченого, швидше за все, супутники Starlink будуть оснащені лазерами для передачі даних на Землю.

Це дозволить відправляти сигнал набагато швидше, ніж оптоволоконною мережею. А оскільки угруповання Space X розташована на висоті всього 550 км, затримка буде незначною порівняно з геостаціонарними апаратами, які обертаються на відстані 36 000 км від Землі.

На поверхні сигнал супутників будуть приймати великі станції SpaceX, а також невеликі призначені для користувача термінали. Останні, на думку Хендлі, будуть не тільки завантажувати й вивантажувати дані, але й виступати в ролі критичних вузлів глобальної мережі. Поєднання лазерів з численними терміналами-ретрансляторами зробить мережу SpaceX найшвидшою та найстійкішою з нині існуючих.

Система супутників Starlink зможе забезпечити планету найшвидшим на Землі інтернетом.

Чим більше користувачів підключиться до мережі, тим більше у системи буде варіантів для прокладки ідеального маршруту сигналу – а значить, і швидкість буде вища.

Єдиною перешкодою для створення нерозривному глобальної мережі може стати океан. Однак цю проблему легко вирішити, розмістивши термінали на морських суднах, впевнений Хендлі.

До слова, у компанії SpaceX вирішили піти назустріч астрономам, які скаржаться, що супутники завадять спостереженнями. Компанія відчуває експериментальну фарбу, що знижує ефект відображення.

Що таке Starlink?Це проєкт системи навколоземних супутників SpaceX для дешевого і швидкісного інтернету. Вже після шести запусків Starlink планує пропонувати послуги в деяких частинах США й Канади, після 24-х – по всьому світу. SpaceX оцінює витрати на проєкт приблизно в межах 10 мільярдів доларів. Разом з тим, завдяки Starlink Маск має намір заробляти гроші для розвитку та роботи SpaceX. Компанія Маска не єдина, хто хоче створити інтернет-мережі на орбіті: цим займаються ще кілька приватних компаній.

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