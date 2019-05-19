LED-лампи становлять серйозну загрозу для людини: у чому причина

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LED-лампи становлять серйозну загрозу для людини
LED-лампи становлять серйозну загрозу для людини / unsplash

LED-світильники вважаються технологією нового покоління в підсвічуванні, адже споживають менше електроенергії, ніж звичайні лампи, та ними можна управляти за допомогою смартфона. Однак французькі вчені дійшли висновку, що LED-світильники можуть нанести серйозну шкоду очам людей.

Яка небезпека від LED-світла? Як повідомляє Ubergizmo, у звіті Французького агентства з продовольства, навколишнього середовища, охорони праці та промислової безпеки (ANSES) йдеться, що світлодіод може бути потенційно "фототоксичним".

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Це означає, що такі лампи здатні привести до руйнування клітин сітківки ока і зниження гостроти зору.

Яке світло найнебезпечніше? ANSES ділить синє світло, яке виробляє LED-освітлення, на типи. Виділяють тепле світло лампи, яке представляє найнижчий ризик фототоксичності. Набагато небезпечніші LED-джерела "холодного" світла.

Інші наслідки LED-світла. від Дослідники також звертають увагу на хронічний вплив від ламп з низькою інтенсивністю, які можуть прискорити старіння тканини сітківки ока і сприяти розвитку різних захворювань. Наприклад, вікової дегенерації жовтої плями.

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Теги: Техно Новини Техно Ґаджети Здоров’я очей
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