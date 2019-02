Left Alive: системні вимоги та трейлер однієї з найочікуваніших ігор 2019 року

Геймплей та системні вимоги. Як повідомляє 4PDA, розробники опублікували на своєму офіційному YouTube-каналі 14-хвилинний відеоролик, присвячений шутеру Left Alive. У ньому були розкриті особливості ігрового процесу майбутнього бойовика.

Читайте також: Дату виходу гри The Outer Worlds розсекретили в Steam

А інформацію щодо мінімальних і рекомендованих системних вимог Left Alive творці опублікували на офіційній сторінці гри в Steam. Щадними запити шутера не назвати.

Геймплейний трейлер Left Alive – дивіться відео

Дата виходу. Відзначимо, реліз фантастичного шутера Left Alive відбудеться вже 5 березня 2019 року. Поки ж бойовик доступний для замовлення.



Скріншот з гри Left Alive

Сюжет. Дія гри розгортається на території вигаданого міста Ново Слава в 2127 році. Під управління геймерів потраплять три персонажа, які всіма силами намагаються вижити в охопленій кровопролитною війною державі.

Трейлер гри Left Alive – дивіться відео

Перспективи. Залишається сподіватися, що запуск Left Alive буде успішним, адже справи Square Enix останнім часом йдуть не кращим чином: продажі Shadow of the Tomb Raider та Just Cause 4 не виправдали очікувань компанії, і з метою економії коштів керівництво вирішило скоротити кількість ігрових підрозділів з одинадцяти до чотирьох. На щастя, обійшлося без масових звільнень.

