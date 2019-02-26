Left Alive: системні вимоги та трейлер однієї з найочікуваніших ігор 2019 року
Новий проект студії Square Enix – Left Alive – не так давно увійшов до рейтингу найбільш очікуваних ігор 2019 року за версією Valve. Тепер же в мережі опублікували системні вимоги до шутера та деякі цікаві деталі про гру.
Геймплей та системні вимоги. Як повідомляє 4PDA, розробники опублікували на своєму офіційному YouTube-каналі 14-хвилинний відеоролик, присвячений шутеру Left Alive. У ньому були розкриті особливості ігрового процесу майбутнього бойовика.
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А інформацію щодо мінімальних і рекомендованих системних вимог Left Alive творці опублікували на офіційній сторінці гри в Steam. Щадними запити шутера не назвати.
Мінімальні системні вимоги (30 fps при роздільній здатності 1280x720 та "низьких" налаштуваннях)
- Операційна системаWindows 7 / 8.1 / 10 (64-біт)
- ПроцесорIntel Core i5-2400S / AMD A8-7650K
- ВідеокартаNVIDIA GeForce GTX 760/GTX 1050 / AMD Radeon R9 280
- Оперативна пам'ять8 ГБ
- Версія DirectX11
- Вільне місце на жорсткому диску35 ГБ
Рекомендовані системні вимоги (60 fps при роздільній здатності 1920x1080 та "високих" налаштуваннях
- Операційна системаWindows 7 / 8.1 / 10 (64-біт)
- ПроцесорIntel Core i5-6500 / AMD Ryzen 5 1400
- ВідеокартаNVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX Vega 56
- Оперативна пам'ять16 ГБ
- Версія DirectX12
- Вільне місце на жорсткому диску35 ГБ
Геймплейний трейлер Left Alive – дивіться відео
Дата виходу. Відзначимо, реліз фантастичного шутера Left Alive відбудеться вже 5 березня 2019 року. Поки ж бойовик доступний для замовлення.
Скріншот з гри Left Alive
Сюжет. Дія гри розгортається на території вигаданого міста Ново Слава в 2127 році. Під управління геймерів потраплять три персонажа, які всіма силами намагаються вижити в охопленій кровопролитною війною державі.
Трейлер гри Left Alive – дивіться відео
Перспективи. Залишається сподіватися, що запуск Left Alive буде успішним, адже справи Square Enix останнім часом йдуть не кращим чином: продажі Shadow of the Tomb Raider та Just Cause 4 не виправдали очікувань компанії, і з метою економії коштів керівництво вирішило скоротити кількість ігрових підрозділів з одинадцяти до чотирьох. На щастя, обійшлося без масових звільнень.
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