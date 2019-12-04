Легендарна гра Halo: Reach вийшла на PC – ціна та перші рекорди

Через 10 років після релізу гри Halo: Reach на Xbox 360 шутер нарешті добрався до PC. Проєкт вийшов з поліпшеною графікою і повністю підстроєним під клавіатуру і мишу управлінням, а також підтримкою високих роздільних здатностей (з високим fps) і модів.

Знаковий бойовик миттєво став хітом в магазині Valve: у першу годину його запустила величезна кількість геймерів.

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Рекорд релізу

Прем'єра Halo: Reach в Steam стала справжнім ажіотажем. У перші 60 хвилин з моменту релізу гра взяла планку в 100 тисяч користувачів, які одночасно грали.

Для порівняння: Gears 5 на старті не досягла позначки навіть в 10 тисяч осіб, Resident Evil 2 прикувала до моніторів 55 тисяч користувачів, а Devil May Cry 5 – 88 тисяч осіб.

Втім, не цілком коректно порівнювати ці свіжі AAA-тайтли з Halo: Reach, оскільки він, в силу віку, шутер коштує в рази дешевше. З іншого боку, свого часу Destiny 2 на старті склав астрономічні 150 тисяч одночасних гравців.

Трейлер гри Halo: Reach – дивіться відео

Ціна Halo: Reach

Зараз бойовик Halo: Reach можна придбати в Steam або окремо за 169 гривень, або в складі бандла The Master Chief Collection вартістю в 479 гривень. В останній, нагадаємо, крім Halo: Reach увійдуть перевидання Halo: Combat Evolved та Halo 2, а також Halo 3, Halo 3: ODST та Halo 4.

Реліз повного комплекту екшен-класики Xbox відбудеться до кінця 2020 року.

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