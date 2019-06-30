Легендарний дизайнер Apple Джонні Айв йде з компанії

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Джонні Айв та Тім Кук
Джонні Айв та Тім Кук

Один із найвідоміших працівників Apple, головний дизайнер компанії Джонні Айв, йде із посади. У корпорації він пропрацював 27 років. Але вже до кінця цього року він покине компанію.

Про це Apple повідомила у спеціальному прес-релізі. Відомо, що Айв планує відкрити власну дизайнерську компанію.

"Джоні – особлива постать в світі дизайну, і його роль у відродженні Apple не можна переоцінити, починаючи з революційного iMac 1998 року та iPhone, а також безпрецедентні амбіції Apple Park, де останнім часом він вкладає стільки сил і турботи", – сказав CEO Apple Тім Кук .

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Що відомо про нову фірму. Вона отримає назву LoveFrom. Разом з Айвом у ній працюватиме Марк Ньюсон, який приєднався до команди Apple у 2014 році. До речі, серед клієнтів нової компанії буде і Apple.

Хто такий Джонні Айв? Одна із найбільш важливих персон в Apple. Саме він визначав стиль і зовнішній вигляд всіх основних продуктів компанії – від комп'ютерів Mac до смартфонів iPhone. Більшість сучасних пристроїв компанії є такими не тільки завдяки її засновнику Стіву Джобсу, а й Джонатану Айву. У 2005 року The Sunday Times внесла Айва в список найбільш впливових британців нашого часу.

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Теги: Apple Новини Техно Техно IT-бізнес
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