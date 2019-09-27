Легендарного робота-пса Boston Dynamics можна купити

Роботизований собака Boston Dynamics Spot був представлений кілька років тому. Його навіть "вигулював" власник Amazon Джефф Безос. Зараз цього робота виставили на продаж.

Як пише Gizmodo, придбати роботизованого собаку зможуть ті компанії, які нададуть переконливу аргументацію навіщо їм потрібен робот і для яких цілей його будуть використовувати.

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Чим цікавий Boston Dynamics Spot? Робот вміє пересуватися по пересіченій місцевості, самостійно підніматись, якщо він впаде, і навіть відчиняти двері. Крім того, собака може переносити вантаж.

Робопес не боїться дощу і бруду, адже отримав захист за стандартом IP54. Також він оснащений камерами, які допомагають йому орієнтуватися в просторі.

Час автономної роботи становить близько 90 хвилин, працює він від змінного акумулятора.

Ціну на Boston Dynamics Spot не оголосили. Якщо ж ви таки хочете придбати робота, то можна подати заявку на сайті компанії.

Робот-пес Boston Dynamics Spot: відео

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