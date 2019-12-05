Легендарного голандського футболіста видалили з гри FIFA 20: що відомо про скандал

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Марко ван Бастен / Фото з вільних джерел

Інколи відомі люди роблять дивні вчинки і часто їм це сходить з рук, однак є речі, з якими жартувати не варто. Так зірку голандського футболу Марко ван Бастена виключили із гри FIFA 20 за доволі дивний жарт.

Що сталося

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Марко ван Бастен вирішив пожартувати в прямому ефірі каналу Fox Sports TV, на якому транслювалася гра клубів "Аякс" і "Хераклес", повідомляє Games Radar.

Жарт полягав в наступному: футболіст привітав суддю відомим жестом, яким користувалися поплічники Адольфа Гітлера. Жест огидний і дивно недоречний.

Покарання

Складно накласти санкції на героя футболу, який вийшов на пенсію. Але це змогла зробити студія EA: компанія вирішила виключити картку гравця з FIFA 20.

Я не хотів шокувати цим людей, я просто хотів посміятися над тим, що Ганс – німець. Вибачте мене,
– сказав в своє виправдання Марко ван Бастен.

Неприйнятними дії Марко ван Бастена визнав і телеканал Fox Sports.

Що відомо про Марко ван Бастена? Сам 55-річний спортсмен вважається легендою футболу. Він тричі ставав володарем "Золотого м'яча" і входить в список ста кращих футболістів світу. Під час своєї футбольної кар'єри ван Бастен захищав кольори надерландського "Аяксу" та італійського клубу "Мілан". Також футболіст в 2015 – 2016 роках асистував головного тренера збірної Нідерландів Данні Блінда. Наразі Марко ван Бастен обіймаєпосаду технічного директора FIFA.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Новини Техно Спорт Техно Ігри Electronic Arts Футбол
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