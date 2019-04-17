Lenovo анонсувала ноутбук Youth Edition: особливості та ціна новинки

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Lenovo Youth Edition: особливості та ціна
Lenovo Youth Edition: особливості та ціна / Фото з вільних джерел

За повідомленнями мережевих джерел, компанія Lenovo випустить портативний комп’ютер Youth Edition (або Xiaoxin Lite). Новинка отримає потужний процесор від Intel та відеокарту NVIDIA.

Дисплей та дизайн. Як повідомляє Gizchina, Lenovo Youth Edition оснащений 14-дюймовим дисплеєм формату Full HD з роздільною здатністю 1920 × 1080 пікселів. Ширина бічних рамок навколо екрану – 7,5 міліметра. Пристрій має товщину 19,9 міліметра і важить приблизно 1,6 кілограма.

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Відзначається, що кришку з екраном можна розкрити на 180 градусів, що дозволяє розташувати портативний комп'ютер горизонтально для спільного використання. Дисплей володіє яскравістю 220 кандел на квадратний метр.

Основні характеристики. Основа ноутбука – процесор Core i7-8565U покоління Whiskey Lake. Чіп містить чотири обчислювальних ядра з можливістю одночасної обробки до восьми потоків інструкцій. Тактова частота становить 1,8 ГГц (динамічно підвищується до 4,6 ГГц). Є вбудований графічний прискорювач Intel UHD Graphics 620.

Lenovo Youth Edition
Ноутбук Lenovo Youth Edition отримав потужний процесор Intel

Об'єм оперативної пам'яті Lenovo Youth Edition дорівнює 8 ГБ. Підсистема зберігання даних об'єднує твердотільний накопичувач місткістю 128 ГБ і жорсткий диск ємністю 1 ТБ.

Окрім того, ноутбук отримав дискретний відеоадаптер NVIDIA GeForce MX110 з 2 ГБ пам'яті. Заявлений час автономної роботи на одному заряді акумуляторної батареї досягає 6 годин.

Lenovo Youth Edition
Lenovo Youth Edition має стильний дизайн

Ціна. Придбати лептоп Lenovo Youth Edition можна буде за орієнтовною ціною 750 доларів (близько 20 100 гривень).

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Теги: Техно Ціни Новини Техно Ґаджети ноутбук Lenovo
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