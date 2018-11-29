Lenovo готує недорогий смартфон: що про нього відомо

Компанія Lenovo працює над створенням нового смартфона середнього рівня під назвою K5X. Цю інформацію підтвердили одразу кілька джерел.

Про це пише 3dnews.

Пристрій буде працювати на процесорі середнього рівня Qualcomm Snapdragon 636 у парі з 6 ГБ оперативної пам'яті і флеш-накопичувачем місткістю до 128 Гбайт.

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Пристрій буде працювати під управлінням операційної системи Android 8.1 Oreo.

Телефон отримає подвійну камеру

Цей смартфон засвітився на сайті Китайського центру сертифікації телекомунікаційного обладнання (TENAA). У характеристиках йдеться, що телефон отримує 6,18-дюймовий дисплей формату Full HD +.

Lenovo K5X мають представити вже найближчим часом.

Смартфон середнього рівня

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