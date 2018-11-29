Lenovo готує недорогий смартфон: що про нього відомо

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Lenovo готує недорогий смартфон:
Lenovo готує недорогий смартфон: / dotekomanie.cz

Компанія Lenovo працює над створенням нового смартфона середнього рівня під назвою K5X. Цю інформацію підтвердили одразу кілька джерел.

Про це пише 3dnews.

Пристрій буде працювати на процесорі середнього рівня Qualcomm Snapdragon 636 у парі з 6 ГБ оперативної пам'яті і флеш-накопичувачем місткістю до 128 Гбайт.

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Пристрій буде працювати під управлінням операційної системи Android 8.1 Oreo.

Lenovo готує недорогий смартфон

Телефон отримає подвійну камеру

Цей смартфон засвітився на сайті Китайського центру сертифікації телекомунікаційного обладнання (TENAA). У характеристиках йдеться, що телефон отримує 6,18-дюймовий дисплей формату Full HD +.

Lenovo K5X мають представити вже найближчим часом.

Lenovo готує недорогий смартфон

Смартфон середнього рівня 

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Теги: Техно Смартфони Lenovo
Джерело: Техно
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