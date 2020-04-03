Lenovo оновила лінійку геймерських ноутбуків Legion

Компанія Lenovo розширила асортимент фірмових портативних PC анонсом моделей Legion 5i та Legion 7i, ключовою особливістю яких стало найновіше залізо від Intel та NVIDIA. Окрім того, вендор оновив дизайн геймерських пристроїв.

Технічні характеристики

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"Серцем" пристроїв нової ігрової лінійки стануть процесори Intel десятого покоління сімейств Core i9 з тактовою частотою до 5,3 ГГц, Core i7 (до 5,1 ГГц) та Core i5 (до 4,5 ГГц) з підтримкою технології Turbo Boost Max 3.0 і вбудованими модулями Wi-Fi 6 (802.11ax).

За заявою вендора, при запуску Red Dead Redemption 2 з роздільною здатністю 1080p новий Core i9-1098HK забезпечує 54% приріст fps порівняно з моделлю Core i7-7820HK.



Ноутбуки Lenovo Legion отримали оновлений дизайн

Lenovo Legion 7i отримає графічний прискорювач NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER з дизайном Max-Q, а більш доступний Legion 5i виробник обладнає відкрим GeForce RTX 2060.

Нові технології

Обидві моделі отримають підтримку фірмової технології оптимізації системних ресурсів NVIDIA Advanced Optimus для розвантаження графічного ядра в невимогливих сценаріях, а також дисплеї з функцією адаптивної синхронізації NVIDIA G-SYNC.



Lenovo Legion обладнані найпродуктивнішим залізом Intel та NVIDIA

Дата виходу та ціна

Інші специфікації і дату початку продажів новинок виробник поки не розкриває. Проте Lenovo вже оголосила ціну ігрових лептопів: в залежності від конфігурації, прайс на Legion 7i стартує з позначки 1 199 доларів (близько 33 100 гривень за курсом станом на 3 квітня 2020 року), а Legion 5i обійдеться покупцям в суму від 999 доларів (близько 27 600 гривень).

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