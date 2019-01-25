Lenovo Phab 3: перше фото та характеристики загадкового смартфона

498 Читать новость на русском
Lenovo Phab 2 незабаром отримає наступника
Lenovo Phab 2 незабаром отримає наступника / Phone Arena

В мережі з’явилася перша інформація щодо фаблета Lenovo Phab 3 із діагоналлю 7,79 дюйма. Ексклюзивні характеристики та фото опублікував сайт федеральної комісії із зв'язку США.

На опублікованій фотографії добре видно одинарну основну камеру з LED-спалахом і сканер відбитків пальців, передає 4PDA.

Читайте також: Найочікуваніші смартфони 2019 року – анонс Техно 24

Логотип Dolby Digital натякає на підтримку технології Dolby Atmos для навушників. Ймовірно, ґаджет також отримає виділений аудіопроцесор і стереодинаміки. Ємність акумулятора Lenovo Phab 3 складе 5180 мАг.

Lenovo Phab 3
Концепт смартфона Lenovo Phab 3

Поява пристрою в базі даних регулятора, як правило, вказує на швидкий анонс. Ймовірно, Lenovo представить новинку в кінці лютого на виставці MWC 2019 в Барселоні.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Смартфони Lenovo MWC 2019
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Найочікуваніші смартфони 2019 року – анонс Техно 24
24 січня 21:04 Найочікуваніші смартфони 2019 року – анонс Техно 24
Анастасія Можаровська 5468
Представили смартфон Vivo APEX 2019 без жодної кнопки та отвору
24 січня 17:17 Представили смартфон Vivo APEX 2019 без жодної кнопки та отвору
961
Смартфон ASUS ZenFone Max Pro (M2) виходить на український ринок: ціна
23 січня 21:02 Смартфон ASUS ZenFone Max Pro (M2) виходить на український ринок: ціна
926
Vivo представила смартфон середнього рівня Y89: характеристики і ціна
22 січня 14:01 Vivo представила смартфон середнього рівня Y89: характеристики і ціна
306
#10yearschallenge: як виглядали популярні моделі смартфонів у 2009 році
21 січня 21:04 #10yearschallenge: як виглядали популярні моделі смартфонів у 2009 році
1905
Місячне затемнення 21 січня 2019: яскраві фото та відео незвичного явища
21 січня 13:00 Місячне затемнення 21 січня 2019: яскраві фото та відео незвичного явища
5567
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук