Lenovo Phab 3: перше фото та характеристики загадкового смартфона

В мережі з’явилася перша інформація щодо фаблета Lenovo Phab 3 із діагоналлю 7,79 дюйма. Ексклюзивні характеристики та фото опублікував сайт федеральної комісії із зв'язку США.

На опублікованій фотографії добре видно одинарну основну камеру з LED-спалахом і сканер відбитків пальців, передає 4PDA.

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Логотип Dolby Digital натякає на підтримку технології Dolby Atmos для навушників. Ймовірно, ґаджет також отримає виділений аудіопроцесор і стереодинаміки. Ємність акумулятора Lenovo Phab 3 складе 5180 мАг.



Концепт смартфона Lenovo Phab 3

Поява пристрою в базі даних регулятора, як правило, вказує на швидкий анонс. Ймовірно, Lenovo представить новинку в кінці лютого на виставці MWC 2019 в Барселоні.

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