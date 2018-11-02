Lenovo представила абсолютно бездротові навушники

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Бездротові навушники Lenovo Air
Бездротові навушники Lenovo Air / keddr.com

Компанія Lenovo разом із новим смартфоном Z5 Pro, представила абсолютно бездротові навушники – Lenovo Air. При цьому ціна доволі доступна – 43 долари.

Про це пише keddr.com.

Lenovo Air – це вакуумні навушники, які працюють на одному заряді до 3 годин. Вони складаються із 6-мм випромінювачів з графеновою діафрагмою, а також набором мікросхем з чіпом ІІ та модулем Bluetooth 4.2.

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Lenovo Air зберігають та заряджають у спеціальному кейсі, який оснащений акумулятором об'ємом 400 мАг і портом USB-C. Тож це може забезпечити до 10 годин автономної роботи без підключення до розетки.

Навушники отримали захист від води та пороху за стандартом IPX5.

Lenovo Air

Lenovo Air доступні у двох кольорах

Lenovo Air можна придбати у білому кольорі з сріблястим футляром і в чорному кольорі у футлярі морської хвилі. Як ми вже згадували, ціна таких навушників – 43 долари або 1200 гривень. Новинка надійде у продаж 8 листопада.

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Теги: Техно Ґаджети Lenovo
Джерело: Техно
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