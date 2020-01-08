Lenovo представила ThinkPad X1 Fold – перший у світі ноутбук з гнучким дисплеєм: фото

Китайський виробник техніки Lenovo, крім низки новинок, привіз на виставку CES 2020 в Лас-Вегасі дещо справді цікаве. Ноутбук ThinkPad X1 Fold став першим у світі лептопом з гнучким дисплеєм.

Інженери фірми розробили шарнірний механізм легкосплавної конструкції з вуглецевого волокна для підвищеної зносостійкості. Вага комп'ютера – менше ніж 1 кг.

Не пропустіть: Як обрати ноутбук для роботи: наші поради

Що відомо про ThinkPad X1 Fold

Діагональ складного OLED-дисплея становить 13,3 дюйма при співвідношенні сторін 4:3 і роздільній здатності 2048×1536 пікселів. У "ноутбучному" варіанті (в зігнутому стані) половинки працюють в режимі окремих екранів.

Вводити текст можна і за допомогою фізичної фірмової Bluetooth-клавіатури Mini Fold, коли екран повністю розкритий. В такому форматі пристрій можна поставити на підставку Thinkpad X1 Fold Stand, яку необхідно придбати окремо.

Фото ThinkPad X1 Fold

Цифрове перо Active Pen допоможе обробляти контент, робити начерки та нотатки.

В ролі ОС буде встановлена ​​Windows 10 або Windows 10X. З інших особливостей: підтримка технологій Always Connected, Intel Hybrid і Dolby Audio. Пристрій також оснастили опціональним модулем зв'язку з можливістю підключення до мереж п'ятого покоління.

Ціна й дата виходу

На жаль ні вартість, ні можливі конфігурації, ні приблизна дата старту продажів оголошені були. До слова, перший робочий прототип ThinkPad X1 Fold представили ще в травні 2019 року.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно