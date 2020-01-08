24 канал lifestyle Здоровʼя спорт Дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Lenovo представила ThinkPad X1 Fold – перший у світі ноутбук з гнучким дисплеєм: фото

42 Читать новость на русском
ThinkPad X1 Fold / Lenovo

Китайський виробник техніки Lenovo, крім низки новинок, привіз на виставку CES 2020 в Лас-Вегасі дещо справді цікаве. Ноутбук ThinkPad X1 Fold став першим у світі лептопом з гнучким дисплеєм.

Інженери фірми розробили шарнірний механізм легкосплавної конструкції з вуглецевого волокна для підвищеної зносостійкості. Вага комп'ютера – менше ніж 1 кг.

Не пропустіть: Як обрати ноутбук для роботи: наші поради

Що відомо про ThinkPad X1 Fold

Діагональ складного OLED-дисплея становить 13,3 дюйма при співвідношенні сторін 4:3 і роздільній здатності 2048×1536 пікселів. У "ноутбучному" варіанті (в зігнутому стані) половинки працюють в режимі окремих екранів.

Вводити текст можна і за допомогою фізичної фірмової Bluetooth-клавіатури Mini Fold, коли екран повністю розкритий. В такому форматі пристрій можна поставити на підставку Thinkpad X1 Fold Stand, яку необхідно придбати окремо.

Фото ThinkPad X1 Fold

Цифрове перо Active Pen допоможе обробляти контент, робити начерки та нотатки.

В ролі ОС буде встановлена ​​Windows 10 або Windows 10X. З інших особливостей: підтримка технологій Always Connected, Intel Hybrid і Dolby Audio. Пристрій також оснастили опціональним модулем зв'язку з можливістю підключення до мереж п'ятого покоління.

Ціна й дата виходу

На жаль ні вартість, ні можливі конфігурації, ні приблизна дата старту продажів оголошені були. До слова, перший робочий прототип ThinkPad X1 Fold представили ще в травні 2019 року.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Український літак розбився в Ірані, загинуло 176 людей: останні новини, фото, відео
сьогодні
24749
Автор: Михайло Года
Теги: Техно Ґаджети Lenovo Новини Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
7 січня 22:02 Вас прослуховують: хто та навіщо стежить за користувачами через смартфони
Анастасія Кушпіт 25944
5 січня 22:09 Найкращі смартфони Xiaomi 2019 року – підбірка Техно 24
Анастасія Можаровська 2770
5 січня 13:05 Фото чорної діри, місія New Horizon та нова ракета від Маска: космічні підсумки 2019 року
Михайло Года 848
4 січня 22:02 Що таке астероїд Бенну і чому він небезпечний?
Назар Токар 2371
4 січня 08:08 15 стікерів в Telegram, які варто завантажити
7286
Новини
Більше новин
Залиште відгук