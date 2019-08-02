Lenovo представила в Україні нову лінійку ноутбуків ThinkBook: характеристики та ціна

Компанія Lenovo представила в Україні лінійку нових ноутбуків під назвою ThinkBook. Як і лінійка ThinkPad, нові лептопи призначені для бізнезу, але мають низку своїх переваг.

Ноутбуки ThinkBook призначені для малого та середнього бізнесу. Вони відрізняються високою мобільністю, компактними розмірами та адресовані користувачам нового покоління, молодим спеціалістам та бізнесменам. Вони легкі, тонкі та виконані з преміального матеріалу.

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Характеристики. Першими моделями нової лінійки стали Lenovo ThinkBook 13s та ThinkBook 14s із дисплеями 13 та 14 дюймів відповідно. В нових лептопах використовується IPS-матриця із роздільною здатністю Full HD (1920×1080 точок).

Конфігурація в обох випадках може включати процесор Intel сімейства Whiskey Lake аж до моделі Intel Core i7, до 16 ГБ оперативної пам'яті, твердотільний накопичувач PCIe ємністю до 512 ГБ і дискретну відеокарту аж до AMD Radeon 540X.



Lenovo ThinkBook офіційно представили в Україні

Версія ThinkBook 13s має масу 1,4 кілограма і комплектується акумулятором ємністю 45 Вт⋅год, який забезпечує до 11 годин автономної роботи.

У разі ThinkBook 14s масу збільшилася до 1,5 кілограма, але тривалість автономної роботи знизилася до 10 годин. Підтримується технологія швидкої зарядки.



Lenovo ThinkBook розкладається на 180 градусів

Обидва пристрої оснащені клавіатурою, яка стійка до пролиття рідин, сканером відбитків пальців, який вбудований у кнопку увімкнення, шторкою для веб-камери, портами USB 3.1 Type-C Gen 2 і USB 3.1 Type-A Gen 1, виходом HDMI 1.4b і звуковим роз'ємом.



Lenovo ThinkBook отримав сканер відбитків пальців

До переваг нових моделей також можна віднести підтримку технологій Dolby Atmos та Dolby Vision, які забезпечують максимально приємний користувацький досвід. До того ж новинка розкривається на 180 градусів.

Ціна. Lenovo ThinkBook 13s вже можна придбати в українських інтернет-магазинах. Обійдеться новинка в 29 600 гривень.

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