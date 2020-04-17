Lenovo презентувала в Україні ноутбуки ThinkPad E14 та E15 для малого та середнього бізнесу

Компанія Lenovo презентувала в Україні новинки для малого й середнього бізнесу – ноутбуки ThinkPad E14 та ThinkPad E15. Пристрої отримали стильний металевий корпус, найновіші процесори з інтелектуальними функціями та високу автономність – все, що потрібно для розвитку бізнесу.

Важливо Як новенький: правила догляду за ноутбуком і планшетом під час віддаленої роботи

Особливості нових ноутбуків від Lenovo

Характерними особливстями обох моделей є потужна начинка, що у ThinkPad E14 і ThinkPad E15 — з діагоналями екрану 14 і 15 дюймів відповідно. У максимальній конфігурації ці пристрої отримали процесори Intel Core i7 десятого покоління, що здатні автоматично регулювати потужність за допомогою системи на базі штучного інтелекту.

Нові моделі також обладнали дискретною відеокартою AMD Radeon RX640 та оперативною пам’яттю об’ємом 16 ГБ (у максимальній конфігурації). Тож, пристрої зможуть забезпечити стабільну роботу кількох програм одночасно. Ці ноутбуки легко впораються з фото- й відеоредагуванням, а дисплей Full HD (1920x1080 пікселів) забезпечить якісне й чітке зображення.



Lenovo ThinkPad E14 та E15 чудово працюють з фото- та відеоредагуванням

Обидві моделі здатні працювати ще й на "турбошвидкості" – енергонезалежна пам’ять Intel Optane, яку можна обрати опційно, прискорює роботу комп’ютера, забезпечує швидкий запуск системи й програм, а також неперевершені ігрові можливості. Ця вдосконалена платформа забезпечує приріст роботи HDD та ОЗУ завдяки швидкому буферу пам’яті. За зберігання даних у новинках відповідають жорсткий диск до 2 ТБ та SSD-накопичувач об’ємом до 1 ТБ (у максимальній конфігурації).

Завжди на зв'язку

Нові моделі ThinkPad серії E стануть у нагоді для проведення відеоконференцій та онлайн-дзвінків. Саме зараз це більш ніж актуально. Ноутбуки обладнані динаміки з підтримкою технології Dolby Audio та мікрофонами, які сертифіковані для програми Skype for Business, що забезпечить комфортні умови для комунікації.

Безпека даних

Сканер відбитків пальців, що вбудований у кнопку живлення, покликаний надійно захистити інформацію та забезпечити швидкий доступ до неї. Додатковий рівень захисту забезпечує модуль TPM 2.0, який шифрує дані й виконує апаратну аутентифікацію. Фізична шторка ThinkShutter прикриває HD камеру та забезпечує конфіденційність під час онлайн-спілкування.

Автономність

Нові моделі можуть працювати до 12 годин в автономному режимі та підтримують технологію Rapid Charge, яка за 60 хвилин заряджає ноутбук до 80%. З такимим можливостями користувачам не варто турбуватися про заряд ноутбука з вечора, 60 хвилин — і пристрій знову готовий до роботи.

Більше можливостей із новою док-станцією

Розширити можливості ноутбуків ThinkPad E14 та E15 і миттєво під’єднати до них додаткові пристрої можна завдяки новій док-станції Lenovo Thunderbolt 3 Essential Dock. Спроєктований на базі технології Thunderbolt 3 від Intel порт-реплікатор передає аудіовізуальний контент на суміжні пристрої зі швидкістю до 40 Гб/с.



Нова док-станція розширить можливості ноутбуків Lenovo

Док-станція дає можливість одночасно під’єднати до лептопа повнорозмірну клавіатуру й мишку, підзарядити смартфон та завантажити файли на флеш-накопичувач. Достатньо під’єднати до ноутбука один кабель потужністю 65 Вт через Thunderbolt або USB-C — і функціональне робоче місце вже готове. Через порти DisplayPort 1.4 та HDMI 2.0 можна доєднати два додаткові 4К-монітори для комфортної роботи з графічними редакторами та програмами для відеомонтажу.

Ціни

ThinkPad E14 доступний на українському ринку за ціною від 19 085 грн, а ThinkPad E15 — від 21 800 грн. Док-станція Lenovo Thunderbolt 3 Essential Dock буде доступна в травні за ціною 9 999 грн.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Lenovo ThinkPad E14/E15 Процесор Intel Core i7-10710U (у максимальній конфігурації)

Intel Core i7-10710U (у максимальній конфігурації) Дисплей 14" Full HD й 15,6" (1920x1080) IPS, 250 ніт (у максимальній конфігурації)

14" Full HD й 15,6" (1920x1080) IPS, 250 ніт (у максимальній конфігурації) Накопичувач SSD до 1 ТБ, HDD до 2 ТБ, Intel Optane Memory H10 з Solid State Storage (опційно)

SSD до 1 ТБ, HDD до 2 ТБ, Intel Optane Memory H10 з Solid State Storage (опційно) Порти USB 2.0, 2 х USB 3.1 Gen 1 (у т.ч. один Always On), USB 3.1 Type-C Gen 1 (з функцією зарядки та DisplayPort), Ethernet (RJ-45), combo jack 3.5mm (audio/microphone), HDMI

USB 2.0, 2 х USB 3.1 Gen 1 (у т.ч. один Always On), USB 3.1 Type-C Gen 1 (з функцією зарядки та DisplayPort), Ethernet (RJ-45), combo jack 3.5mm (audio/microphone), HDMI Вага від 1,69 кг/від 1,9 ru

від 1,69 кг/від 1,9 ru Колір чорний (Black), срібний (Silver)

чорний (Black), срібний (Silver) Оперативна пам'ять до 16 ГБ DDR4 2666 МГц

до 16 ГБ DDR4 2666 МГц Операційна система Windows 10 Pro/ Windows 10 Home

Windows 10 Pro/ Windows 10 Home Графіка Intel UHD Graphics або AMD Radeon RX 640 Graphic

Intel UHD Graphics або AMD Radeon RX 640 Graphic Батарея 45 Вт/год, із підтримкою Rapid Charge

45 Вт/год, із підтримкою Rapid Charge Аудіосистема HD Audio, Synaptic; два стереодинаміки потужністю по 2 Вт

HD Audio, Synaptic; два стереодинаміки потужністю по 2 Вт Мережа Wi-Fi 2x2 802.11ax + Bluetooth 5.0, M.2 card (у максимальній конфігурації)

Wi-Fi 2x2 802.11ax + Bluetooth 5.0, M.2 card (у максимальній конфігурації) Габаритивід 325 x 232 x 17,9 мм/від 368 x 245 x 18,9 мм