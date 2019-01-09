Lenovo Smart Clock: представили "розумний" годинник із підтримкою Google Assistant

Компанія Lenovo спільно з Google представила "розумний" годинник із голосовим помічником. Новинка отримала назву Lenovo Smart Clock та обладнана 4-дюймовим дисплеєм із підтримкою сенсорного управління.

Про це повідомляє Lenovo.

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Користувачі зможуть взаємодіяти з інтелектуальним голосовим асистентом Google Assistant. За допомогою голосових команд можна налаштовувати будильник, активувати відтворення музики і контролювати роботу різних приладів в "розумному" будинку.



Lenovo Smart Clock отримав 4-дюймовий сенсорний дисплей

Серцем Lenovo Smart Clock став процесор Mediatek 8167S з тактовою частотою 1,5 ГГц, 1 ГБ оперативної пам'яті, флеш-накопичувач місткістю 8 ГБ, адаптери бездротового зв'язку Wi-Fi 802.11a / b / g / n / ac і Bluetooth 5.0.



Lenovo Smart Clock надійде у продаж весною

Розробник заявляє, що годинник забезпечує досить якісне звучання завдяки вбудованому динаміку з піковою потужністю 6 Вт і двом пасивним випромінювачам.

Продажі Lenovo Smart Clock почнуться навесні. Орієнтовна ціна – 80 доларів (близько 2 300 гривень).

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