Огляд ноутбука Lenovo ThinkPad T590: головні переваги преміального та стильного лептопа

Лінійка ноутбуків Lenovo ThinkPad по-праву вважається преміальної: пристрої завжди отримують потужну начинку навіть для найскладніших задач та стильний дизайн. ThinkPad T590 не став вийнятком із правил та зміг порадувати приємним досвідом користування, мобільністю та легкістю.

Дизайн та ергономіка

Lenovo ThinkPad T590 отримав матовий полікарбонатний корпус, який, у порівнянні з попередніми моделями, став меншим та легшим. Габарити лептопа: висота – 19,1 міліметра, ширина – 365,8 міліметра, глибина – 248 міліметрів; при цьому вага новинки – 1,75 кілограма.

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Крім того, ноутбук можна розкласти на 180 градусів, що додає зручності у використанні девайса.



Lenovo ThinkPad T590 розкладається на 180 градусів

Роз’єми

На задній і бічних панелях ThinkPad T590 розміщені різні порти і роз'єми:

USB-C (зарядный);

USB-C Thunderbolt 3;

USB-C;

USB 3.1;

HDMI 1.4;

Комбінований роз'єм для підключення навушників та мікрофона;

microSD Card Reader;



Роз'єми Lenovo ThinkPad T590

USB 3.1;

RJ-45;

Замок.



Роз'єми Lenovo ThinkPad T590

Дисплей

Ключовою особливістю моделі T590 став 15-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 4К, IPS-матрицею, яскравістю 500 ніт і підтримкою технології Dolby Vision. Зображення на дисплеї може похизуватися динамічністю, насиченістю, широким кутом огляду (178 градусів).



Lenovo ThinkPad T590 отримав 15,6-дюймовий дисплей

Автономність

Якщо обрати оптимальний режим енергозбереження та використовувати ноутбук для стандартної офісної роьоти, акумулятор може забезпечити до 15 годин роботи від одного зяряду. При цьому акумулятор завдяки інтегрованій технології швидкої зарядки (Rapid Charge) всього за 15-20 хвилин може продовжити свою працездатність на 2 години. До 80% батарея заряджається всього за годину.



Lenovo ThinkPad T590 може працювати до 15 годин

Процесор та відеокарта

Нам до рук потрапила модель із 4-ядерним процесором Intel Core i7-8565U, який працює на тактовій частоті 1,8 – 4,6 ГГц. Ноутбук забезпечили 8 ГБ оперативної пам'яті DDR4-2400 МГц, яку можна збільшити до 48 ГБ. Вбудоване сховище представлене SSD на 256 ГБ. Відеокарта інтегрована – Intel UHD Graphics 620.

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У повсякденному використанні Lenovo ThinkPad T590 працює швидко і не показує навіть натяку на пригальмовування. Система охолодження при невеликих навантаженнях добре справляється та працює безшумно. Однак, якщо перед ноутбуком поставитиресурсомісткі задачі, то він починає нагріватися, а робота вентилятора можна навіть почути.



Lenovo ThinkPad T590 легкий та приємний на дотик

Безпека

У Lenovo ThinkPad T590 широкий набір технологій безпеки, що характерно для всіх ноутбуків корпоративного класу. Тут є зчитувач смарт-карт, слот для замка Kensington, сканер відбитків пальців та інфрачервона камера з підтримкою розпізнавання особи. Швидкий вхід забезпечується за допомогою Windows Hello.

Ціна в Україні

За топовий ноутбук в такій комплектації доведеться заплатити 37 498 гривень. Новинка вже доступна на українському ринку.

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