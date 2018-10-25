Lenovo визначилася із датою презентації незвичного смартфона Z5 Pro

Компанія Lenovo повідомила про майбутню презентацію, яку запланували на 1 листопада цього року. Китайський виробник планує представити абсолютно безрамковий смартфон Lenovo Z5 Pro.

Про це повідомляє Ferra.

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Раніше топ-менеджери Lenovo відзначали, що смартфон Lenovo Z5 Pro отримав майже 100% покриття екраном передньої панелі. Дисплей зсувається вниз, відкриваючи доступ до фронтальної камері, як у тільки що представленого флагманського Xiaomi Mi Mix 3.



Lenovo Z5 Pro представлять вже 1 листопада

Згідно з більш ранніми витокам, смартфон оснащується 6,5-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 2280 × 1440 пікселів, подвійною основною камерою 20 + 16 Мп, топовим процесором Snapdragon 845, 6 або 8 ГБ оперативної і 64, 128 і 256 ГБ вбудованої флеш-пам'яті. Також Lenovo Z5 Pro отримає акумулятор ємністю 4 000 міліампер годин.