Lenovo представила в Україні ноутбук із двома дисплеями – Yoga Book C930

Компанія Lenovo провела в Україні презентацію ноутбука-трансформера Yoga Book C930. Це друге покоління подібних ґаджетів і новинка націлена на людей, які займаються творчістю. Окрім того, новий Yoga Book отримав два дисплеї та підтримку стилуса Precision Pen.

Дизайн Lenovo Yoga Book C930

Новий ноутбук-трансформер отримав дуже стильний та цікавий дизайн. Корпус Yoga Book C930 виконаний із алюмінію та магнієвого сплаву. Товщина ноутбука всього 9,9 міліметра, а вага 772 грами, тому девайс можна з легкістю брати із собою. На лівому боці новинки розташувався порт USB Type-C та слот для карт microSD/SIM (SIM-картки доступні лише на моделях з LTE), на правому боці – клавіші регулювання гучності та клавіша живлення, а також ще один порт USB Type-C.

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Головною особливістю лінійки Yoga Book є можливість розвороту дисплея на 360 градусів, тому новинку можна використовувати як ноутбук або планшет. Окрім того, Yoga Book C930 отримав два екрани: основний 10,8-дюймовий IPS-дисплей із роздільною здатністю 2560 x 1600 точок та 10,8-дюймовий E Ink-дисплей із роздільною здатністю 1920 x 1080 точок, на який виводиться клавіатура. Обидва екрани підтримують Bluetooth-стилус Precision Pen.



Lenovo представила ноутбук-трансформер Yoga Book C930 / Фрто: Техно 24

Технічні характеристики Lenovo Yoga Book C930

Новинка працює на потужному процесорі Intel Core i5 сьомого покоління (1,2 - 3,2 ГГц). Ноутбук отримав 4 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ вбудованого сховища, а якщо для оптимальної роботи цього вам буде замало, то у Yoga Book C930 передбачена можливість розширення вбудованої пам'яті картами microSD до 512 ГБ.



Lenovo Yoga Book C930 отримав два дисплеї / Фото: Техно 24

Цьогоріч Lenovo вирішила відмовитися від операційної системи Android, яку отримала попередня модель Yoga Book на користь Windows 10 Home. Як зазначали представники компанії, це мотивовано тим, що більшість власників девайсів частіше використовують його, як ноутбук.



Товщина Lenovo Yoga Book C930 всього 9,9 міліметра / Фото: Техно 24

Окрім того, Yoga Book C930 отримав потужну батарею на 4 650 міліампер годин, яка забезпечую стабільну роботу пристрою протягом 8,6 години.

Особливості Lenovo Yoga Book C930

Yoga Book C930 створений для творчих людей. Він дає змогу робити замітки, малювати та записувати усі ваші думки за допомогою Precision Pen – Bluetooth-стилуса з підтримкою 4096 рівнів натиску, що забезпечує високу точність записів.

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Наш пристрій призначений для мобільних людей, які поєднують свій активний спосіб життя із творчістю. Якщо ви мобільна людина, якщо ви плануєте доповнити пристрої, які є у вас у офісі, девайсом, який завжди з вами і в будь-який момент дасть вам змогу реалізувати свій творчий порив, то Yoga Book – саме такий девайс,

– в ексклюзивному коментарі для Техно 24 підкреслив генеральний директор Lenovo в Україні Тарас Джамалов.

До особливостей ноутбука можна також віднести E Ink-дисплей, який має можливість проетування клавіатури. Перемикання мови на такій клавіатурі займає кілька секунд. Також ноутбук має підтримку сканування відбитків пальців для забезпечення безпеки ваших даних.



Другий дисплей Lenovo Yoga Book C930 проектує клавіатуру / Фото: Техно 24

Серед переваг Lenovo Yoga Book C930 також і два стереодинаміки із підтримкою технології Dolby Atmos. Вони забезпечать об'ємний та якісний звук при перегляді відео, фільмів чи прослуховуванні музики.



Lenovo Yoga Book C930 можна розвернути на 360 градусів / Фото: Техно 24

Ціна Lenovo Yoga Book C930

Ноутбук-трансформер вже можна придбати в українських онлайн-магазинах. Ціна новинки стартує від 49 999 гривень і залежить від модифікації.

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