Компанія Lenovo представила власний смартфон-слайдер Z5 Pro. Так, як у вже представлених флагманських смартфонів Xiaomi Mi Mix 3 та Honor Magic 2, екран Lenovo Z5 Pro зсовується донизу, відкриваючи доступ до фронтальної камери.

Про це повідомляє Ferra.

Читайте також: ZTE представила незвичний смартфон Nubia X з двома екранами

Незважаючи на чутки, Lenovo Z5 Pro виявився смартфоном швидше середнього рівня, ніж флагманом. Він отримав 6,39-дюймовий Super AMOLED-дисплей із роздільною здатністю Full HD + (2340 х 1080 точок). До слова, він займає 95,06% передньої панелі. Окрім того, новинка обладнана подвійною основною камерою на 24 + 16 Мп, подвійною фронтальною камерою на 16 + 8Мп. А сканер відбитків пальців вбудований під екран.



Lenovo Z5 Pro отримав практично безрамковий дисплей

Апаратною основою Lenovo Z5 Pro став процесор Qualcomm Snapdragon 710, 6 ГБ оперативної і 64 або 128 ГБ вбудованої флеш-пам'яті.

Акумулятор має ємність 3 350 міліампер годин.



Lenovo Z5 Pro продаватиметься в Китаї з 1 листопада

Розміри становлять 155,12 х 73,04 х 9,3 міліметра, а вага – 210 грамів. Смартфон працює під управлінням операційної системи Android 8.1 Oreo з фірмовою оболонкою ZUI 10.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Lenovo Z5 Pro Дисплей Тип: Super AMOLED

Діагональ: 6,39 дюйма

Роздільна здатність: 2340 х 1080 пікселів

Тип: Super AMOLED Діагональ: 6,39 дюйма Роздільна здатність: 2340 х 1080 пікселів Процесор Qualcomm Snapdragon 710

Qualcomm Snapdragon 710 Відеопроцесор Adreno 616

Adreno 616 Пам'ять Оперативна: 6 ГБ

Вбудована: 64 ГБ / 128 ГБ

Оперативна: 6 ГБ Вбудована: 64 ГБ / 128 ГБ Камера Основна: 24 Мп + 16 Мп

​Фронтальна: 16 Мп+ 8 Мп

Основна: 24 Мп + 16 Мп ​Фронтальна: 16 Мп+ 8 Мп Акумулятор 3 350 мАг

3 350 мАг Операційна системаAndroid 8.1 Oreo

Lenovo Z5 Pro надійде в продаж в чорному кольорі за ціною 287 доларів (близько 7 600 гривень) за 6 / 64 ГБ і 330 доларів (близько 8 800 гривень) за версію 6 / 128 ГБ. В Китаї продажі новинки розпочалися з 1 листопада.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно