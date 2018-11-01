Lenovo представила безрамковий смартфон-слайдер Z5 Pro

399 Читать новость на русском
Lenovo Z5 Pro: характеристики, ціна
Lenovo Z5 Pro: характеристики, ціна / Android Authority

Компанія Lenovo представила власний смартфон-слайдер Z5 Pro. Так, як у вже представлених флагманських смартфонів Xiaomi Mi Mix 3 та Honor Magic 2, екран Lenovo Z5 Pro зсовується донизу, відкриваючи доступ до фронтальної камери.

Про це повідомляє Ferra.

Читайте також: ZTE представила незвичний смартфон Nubia X з двома екранами

Незважаючи на чутки, Lenovo Z5 Pro виявився смартфоном швидше середнього рівня, ніж флагманом. Він отримав 6,39-дюймовий Super AMOLED-дисплей із роздільною здатністю Full HD + (2340 х 1080 точок). До слова, він займає 95,06% передньої панелі. Окрім того, новинка обладнана подвійною основною камерою на 24 + 16 Мп, подвійною фронтальною камерою на 16 + 8Мп. А сканер відбитків пальців вбудований під екран.

Lenovo Z5 Pro
Lenovo Z5 Pro отримав практично безрамковий дисплей 

Апаратною основою Lenovo Z5 Pro став процесор Qualcomm Snapdragon 710, 6 ГБ оперативної і 64 або 128 ГБ вбудованої флеш-пам'яті.

Акумулятор має ємність 3 350 міліампер годин.

Lenovo Z5 Pro
Lenovo Z5 Pro продаватиметься в Китаї з 1 листопада

Розміри становлять 155,12 х 73,04 х 9,3 міліметра, а вага – 210 грамів. Смартфон працює під управлінням операційної системи Android 8.1 Oreo з фірмовою оболонкою ZUI 10.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Lenovo Z5 Pro

  • ДисплейТип: Super AMOLED
    Діагональ: 6,39 дюйма
    Роздільна здатність: 2340 х 1080 пікселів
  • Процесор Qualcomm Snapdragon 710
  • ВідеопроцесорAdreno 616
  • Пам'ятьОперативна: 6 ГБ
    Вбудована: 64 ГБ / 128 ГБ
  • КамераОсновна: 24 Мп + 16 Мп
    ​Фронтальна: 16 Мп+ 8 Мп
  • Акумулятор3 350 мАг
  • Операційна системаAndroid 8.1 Oreo

 

Lenovo Z5 Pro надійде в продаж в чорному кольорі за ціною 287 доларів (близько 7 600 гривень) за 6 / 64 ГБ і 330 доларів (близько 8 800 гривень) за версію 6 / 128 ГБ. В Китаї продажі новинки розпочалися з 1 листопада.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Lenovo Китай Ціни Смартфони
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому ціни на продукцію Apple в Україні цілком адекватні
сьогодні 12:00 Чому ціни на продукцію Apple в Україні цілком адекватні
Артем Овдієнко 639
Чому впала російська ракета "Союз"
31 жовтня 12:04 Чому впала російська ракета "Союз"
898
Презентація Apple 30 жовтня: які новинки представила компанія
30 жовтня 15:57 Презентація Apple 30 жовтня: які новинки представила компанія
677
Смартфон OnePlus 6T презентували офіційно: характеристики і ціна
29 жовтня 18:02 Смартфон OnePlus 6T презентували офіційно: характеристики і ціна
844
Як постити фото в Instagram з комп'ютера: покрокова інструкція
29 жовтня 13:07 Як постити фото в Instagram з комп'ютера: покрокова інструкція
385
Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити
28 жовтня 20:02 Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити
Анастасія Можаровська 3055
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук