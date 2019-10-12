Levi's та Google представили нову "розумну" куртку: особливості та ціна

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Levi's та Google представили нову "розумну" куртку
Levi's та Google представили нову "розумну" куртку / unsplash

Компанія Levi's представила нові версії "розумної" куртки, яку розробили спільно з Google в рамках проєкту Jacquard. Особливостями нової розробки стали можливість дистанційного керування смартфоном за допомогою вбудованих датчиків та суттєво знижена ціна, у порівнянні з оригінальною версією.

Особливості. У нових куртках Levi's сам передавач від Google став набагато меншим. Крім того, він навчився сигналізувати про оповіщеннях за допомогою світлодіода і вібрації, повідомляється на офіційному сайті проєкту.

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Тепер провідні нитки, які і виступають в ролі сенсорного датчика, вшиті не в сам рукав, а тільки в частину манжети. Для управління пристроєм як і раніше використовуються свайпи і тапи, які можна запрограмувати через смартфон.


Нова "розумна" куртка Levi's отримала нижчий цінник, ніж оригінальна модель

Власнику пропонується налаштувати до чотирьох різних свайпів і торкань для виконання приблизно дюжини дій, таких як: відтворення / пауза музики, відключення звуку на смартфоні, додавання точки на карті та інші.


"Розумна" куртка Levi's має набір корисних функцій

Куртка також може повідомляти про статус замовлення таксі в Uber і управляти шумопоглинанням в навушниках Bose.

Презентація проєкту Jacquard – дивіться відео

Ціна. Базова версія нової Trucker Jacket обійдеться в 198 доларів (близько 5 000 гривень), а за варіант з теплою підкладкою Sherpa Jacket доведеться заплатити на 50 доларів більше (орієнтовно 6 200 гривень). Зауважимо, оригінальна куртка коштувала 350 доларів (близько 8 700 гривень).

Levi's пообіцяла, що новинки будуть представлені на ринку ширше, ніж попередня модель, але чи з'являться вони в Україні – невідомо.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Новини Техно Google Ґаджети Ціни Штучний інтелект
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