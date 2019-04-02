LG оголосила дату старту продажів та ціну смартфона V50 ThinQ 5G

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LG V50 ThinQ 5G: дата старту продажів та ціна
LG V50 ThinQ 5G: дата старту продажів та ціна / MobileSyrup

Флагманський смартфон LG V50 ThinQ 5G офіційно анонсували в рамках виставки MWC 2019 ще в лютому. Проте тільки зараз виробник сповістив, коли розпочнуться продажі новинки та скільки вона коштуватиме.

Дата виходу та ціна. Як повідомляє FoneArena, продаж LG V50 ThinQ 5G на території Південної Кореї стартує 19 квітня. Придбати новинку можна за 1 119 000 вон, що в перерахунку на українську валюту приблизно дорівнює 27 000 гривень.

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Чохол з додатковим дисплеєм до травня буде поставлятися безкоштовно разом з придбаним смартфоном, а пізніше його ціна складе близько 195 доларів (орієнтовно 5 300 гривень).

Коли варто очікувати появу V50 ThinQ 5G на ринках інших країн, поки не відомо.

LG V50 ThinQ 5G
LG V50 ThinQ 5G коштуватиме приблизно 27 000 гривень

Основні характеристики. LG V50 ThinQ 5G отримав потужний процесор Qualcomm Snapdragon 855, який працює у парі зграфічним прискорювачем Adreno 640. Підтримка функціонування в мережах зв'язку п'ятого покоління забезпечується інтегрованим швидкісним модемом Snapdragon X50 5G.

Конфігурація доповнюється 6 ГБ оперативної пам'яті і вбудованим накопичувачем місткістю 128 ГБ. Автономна робота забезпечується акумуляторною батареєю на 4000 мАг, що підтримує технологію швидкої зарядки Quick Charge 3.0.


LG V50 ThinQ 5G може працювати із двома дисплеями

Дисплей та камери. LG V50 ThinQ 5G має 6,4-дюймовий дисплей, виконаний за технологією OLED. У верхній частині дисплея розташована фронтальна камера, виконана на основі сенсорів на 8 Мп і 5 Мп. Основна камера знаходиться на тильній стороні корпусу і представлена поєднанням двох 12-мегапіксельних і одного 16-мегапіксельного модулів.

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Теги: Техно Новини Техно Смартфони Ціни LG
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