LG починає роботу над технологією 6G

Південнокорейська компанія LG спільно із Корейським інститутом передових технологій (KAIST) працюють над створенням технології 6G.

Як пише PocketNow, компанія планує відкрити "дослідницьку лабораторію 6G". Про це заявив технічний директор компанії Пак Іл-Пюн.

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Новий підрозділ буде працювати над вивченням і проектуванням технологій зв'язку шостого покоління, а також розробкою глобального стандарту для майбутніх мереж 6G.

Наразі світові виробники тільки почали випускати нові смартфони, оснащені модулем 5G. Тож, можливо, таким чином LG хоче обігнати конкурентів і паралельно працювати над розробкою мереж 5G і 6G.

Що таке 6G? Це 6 покоління бездротових систем. За попередніми даними, максимальна спроможність передачі даних зросте до 1 Тбіт/с. Тобто, теоретично швидкість передачі даних зросте в 50 разів. Однак, за найоптимістичнішими прогнозами, ця технологія запрацює не швидше ніж у 2030 році.

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