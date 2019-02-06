LG показала інноваційні дисплеї на виставці ISE 2019

У ці дні в Амстердамі проходить виставка Integrated Systems Europe (ISE) 2019. В рамках виставки LG представить лінійку інноваційних дисплеїв на базі технології OLED та LED.

Як повідомили у прес-службі LG, серед іншого компанія показала телевізор LG OLED Fall з унікальним 88-дюймовим OLED- дисплеєм Flexible Open Frame. Він має радіус кривизни до 1000R, тож підходить як для користувачів, так і для застосування у сфері B2B.

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Також компанія представить інформаційну панель LG Transparent OLED Signage. Це 38-відсотковий прозорий дисплей, який дає змогу бачити речі у дуже чіткому зображенні, яке накладається перед об’єктом. Безрамковий дизайн інформаційної панелі Transparent OLED Signage може бути викладений у вигляді мозаїки.

Окрім того, LG покаже інноваційну відеостіну Even Bezel Video Wall. Вона має товщину 0,44 мм та забезпечує яскраві, динамічні зображення з рівномірними кольорами для ще вищих і ширших кутів огляду без спотворень.

Також компанія LG представить продукти з захистом від води та пороху для реклами на вулицях. До прикладу модель 55XE4F є водонепроникною і 64% легша та на 37% тонша з попередню модель. Тож її можна встановлювати у будь-якому місці, наприклад, на стіні, стелі або підставці.

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