LG показала своє бачення будинку, автомобіля й ресторану майбутнього

Окрім 8K-телевізорів компанія LG представила на минулій виставці CES 2020 нову концепцію розвитку технологій штучного інтелекту і пов'язані з нею пристрої. Мета виробника – змінити повсякденне життя людей за допомогою створення взаємопов'язаної інтелектуальної екосистеми.

Кінцевою метою нової концепції заявлено створення взаємопов'язаної системи товарів та послуг. Вона дозволить користувачеві відчувати себе як вдома у будь-якому місці. Для демонстрації своїх ідей LG побудувала на CES 2020 спеціальну демонстраційну зону LG ThinQ Zone, в основі якої лежить ідея "Скрізь як удома", розповідає 4PDA.

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Яким бачить будинок майбутнього компанія LG

На думку LG, розумний будинок починається з інтелектуальних дверей Smart Door, які впізнають господарів по обличчю і малюнку кровоносних судин. Біометричні дані також відкривають доступ до сховища – безпечного місця для доставлених продуктів.



Будинок майбутнього дбатиме про своїх власників та їхню безпеку

Всередині вхідних дверей розташований екран, за допомогою якого перед виходом на вулицю можна ознайомитися з прогнозом погоди та ситуацією на дорогах. Коли всі мешканці залишають будинок, розумні двері переводить всі прилади LG ThinQ в енергоощадний режим.

В авто як вдома

На стенді Connected Car був продемонстрований приклад "персоналізованого досвіду" в автомобілі, який дозволяє водієві та пасажирам відчувати себе під час руху як вдома. Рішення LG для автомобілів з мережевими можливостями засноване на платформі webOS Auto, яка була розроблена спільно з фірмою Adient, виробником автомобільних крісел.



Автономний автомобіль від LG

Концептуальний автомобіль обладнаний OLED-екранами, які дозволяють пасажирам продовжити перегляд телепрограм з того ж місця, на якому вони закінчили їх дивитися вдома. Технологія Personal Sound Zone дозволяє кожному пасажиру сприймати музику по-своєму, а віртуальний голосовий помічник розпізнає команди господарів навіть крізь гучну музику і розмови.

Дзеркало стиліст від LG

Зона ThinQ Fit Collection Zone по суті є віртуальною кабінкою, де ви можете приміряти одяг не одягаючи його. LG ThinQ Fit є розвитком технології LG Smart Mirror. Вона використовує 3D-камери для створення реалістичної моделі тіла людини, що дозволяє проводити віртуальну примірку одягу. Ця технологія може дати поради зі стилю і запропонувати посилання на онлайн-магазини для замовлення вподобаних речей.



Дзеркало, стиліст та магазин в одному ґаджеті

Ну і як же без роботів

Знайшлося місце на стенді LG і роботам, які здивували відвідувачів своїми кулінарними талантами, продуктивністю і обслуговуванням. У футуристичному ресторані CLOi's Table Zone роботи LG CLOi взяли на себе всю роботу, починаючи з прийому замовлень, приготування їжі, сервірування та прибирання. Потенційні відвідувачі могли б зробити попереднє замовлення через додаток ThinQ і переглядати меню через інтелектуальний динамік, смарт-телевізор або смартфон.



Автономний ресторан з роботами й додатками від LG

Коли з'являться продемонстровані розробки та чи з'являться вони взагалі, ще те питання, на яке навіть сама LG не дає однозначної відповіді. Річ у тім, що такі концепти покликані продемонструвати можливості та технології, а от чи буде на них попит – покаже ринок.

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