LG показала власний смартфон з двома екранами: відео

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LG показала оригінальний смартфон
LG показала оригінальний смартфон

Компанія LG готує новий оригінальний смартфон, який буде оснащений двома екранами. Виробник навіть оприлюднив відео, на якому можна побачити прототип майбутньої новинки.

У ролику LG запрошує на презентацію, яка буде проведена в рамках виставки IFA 2019, яка стартує 6 вересня в Німеччині.

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Новинка від LG буде оснащена й зовнішнім дисплеєм. А при розкритті девайсу (за принципом книги) перед користувачем з'являться ще два повноцінних екрани.

Смартфон LG з двома екранами: відео 

Щодо характеристик або ціни новинки – то тут LG тримає інтригу. Деталі дізнаємось вже у вересні.

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Теги: Техно Новини Техно Смартфони LG
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