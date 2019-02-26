LG представила новаторський смартфон V50ThinQ 5G з двома екранами

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LG V50ThinQ 5G з двома екранами
LG V50ThinQ 5G з двома екранами

Компанія LG представила цікавий флагманський смартфон V50ThinQ 5G. Серед особливостей новинки - подвійна фронтальна камера та унікальна форма з двома складними екранами.

Як розповіли Техно 24 у прес-службі LG, смартфон предстали під час виставки MWC 2019.

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Характеристики LG V50ThinQ 5G. Новинка отримала 6,4-дюймовий дисплей QHD + OLED FullVision із співвідношенням сторін 19,5: 9. Інженери укомплектували модель топовим процесором Qualcomm Snapdragon 855.

Основна камера складається із двох модулів - 12 Мп та 16 Мп. Селфі-камера теж подвійна 8 Мп і 5 Мп.

LG V50ThinQ 5G

LG V50ThinQ 5G може мати кілька застосувань

Ємність батареї становить 4000 мАг.

Чим унікальна новинка. Смартфон отримав додатковий екран для “подвійного враження від перегляду”. Це 6,2-дюймовий OLED-дисплей. Завдяки двом екранам користувач одночасно може дивитись відео на одному екрані, а на іншому користуватись месенджером.

LG V50ThinQ 5G: відео 

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Теги: Техно Новини Техно Смартфони LG
Джерело: 24 Канал
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