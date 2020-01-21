LG представила перші в світі бездротові навушники із функцією дезінфекції

Бездротові навушники LG Tone Free HBS-FL7 отримали вбудовану функцію дезінфекції проти бактерій. Це перші в світі TWS-навушники із подібним функціоналом.

Особливості функції дезінфекції

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Знищення бактерій відбувається за допомогою ультрафіолету, що руйнує оболонку бактерій, повідомляє Gizmodo.

Випромінювач вбудований в зарядний чохол навушників і працює поки вони заряджаються.

Характеристики навушників

Технічні характеристики Tone Free HBS-FL7 включають шість годин роботи на одному заряді, разом з акумулятором чохла додається ще 21 година. Навушники можна зарядити від чохла до трьох разів.

Управління відтворенням здійснюється через сенсорну панель, яка також дає змогу викликати Google Assistant. Аксесуар має датчики для розпізнавання, коли його виймають з вуха та захист від води на рівні IPX4.

Ціна

Ціна LG Tone Free HBS-FL7 очікується на рівні 200 доларів (близько 4 900 гривень).

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