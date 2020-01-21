24 канал lifestyle Здоровʼя спорт Дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

LG представила перші в світі бездротові навушники із функцією дезінфекції

98 Читать новость на русском
LG Tone Free HBS-FL7: особливості та ціна / Pocket-lint

Бездротові навушники LG Tone Free HBS-FL7 отримали вбудовану функцію дезінфекції проти бактерій. Це перші в світі TWS-навушники із подібним функціоналом.

Особливості функції дезінфекції

Цікаво: Фітнес-трекери вперше відстежили спалах грипу в реальному часі

Знищення бактерій відбувається за допомогою ультрафіолету, що руйнує оболонку бактерій, повідомляє Gizmodo.

Випромінювач вбудований в зарядний чохол навушників і працює поки вони заряджаються.

Характеристики навушників

Технічні характеристики Tone Free HBS-FL7 включають шість годин роботи на одному заряді, разом з акумулятором чохла додається ще 21 година. Навушники можна зарядити від чохла до трьох разів.

Управління відтворенням здійснюється через сенсорну панель, яка також дає змогу викликати Google Assistant. Аксесуар має датчики для розпізнавання, коли його виймають з вуха та захист від води на рівні IPX4.

Ціна

Ціна LG Tone Free HBS-FL7 очікується на рівні 200 доларів (близько 4 900 гривень).

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Сніданок у мікрохвильовці: три смачних рецепти
сьогодні
8174
Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Ґаджети Новини Техно Гігієна LG Ціни
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 10:07 Огляд смартфона OPPO A5 2020: потужна камера та рекордна автономність
Анастасія Можаровська 4285
20 січня 09:06 Приховані функції Google Chrome, які скоро зникнуть
Назар Токар 2257
19 січня 22:03 "Вбивця" Xiaomi: що відомо про амбітний бренд Realme
Ірина Полицька 4609
18 січня 22:06 Прогнози 2020: які зміни відбудуться на ринку новітніх технологій в Україні
Ірина Полицька 996
17 січня 08:05 Що таке Root-права та як їх отримати на Android: інструкція
Анастасія Можаровська 16281
Новини
Більше новин
Залиште відгук