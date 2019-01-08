LG презентувала смартфон-середнячок Q9 з флагманськими характеристиками
Компанія LG представила у Південній Кореї свій новий смартфон Q9. Пристрій відноситься до середнього класу, при цьому він отримав багато характеристик флагмана G7 ThinQ.
Про це повідомляє phonearena.com.
Характеристики LG Q9
Новинка отримала дисплей з діагоналлю 6,1 дюйма та роздільною здатністю 3120х1440 пікселів. Вгорі бачимо виріз, де розміщено фронтальну камеру, динамік та інші датчики.
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LG Q9 отримав гучний динамік Booombox, виділений 32-бітний цифро-аналоговий перетворювач Hi-Fi Quad DAC і підтримку об'ємного звучання DTS: X. Смартфон захищений від води і пилу за стандартом IP68.
Смартфон отримав флагманський процесор 2016 року Snapdragon 821, що працює у парі 4 ГБ оперативної пам'яті та 32 і 64 ГБ вбудованої пам'яті.
Смартфон LG Q9
Основна камера має лише один модуль з роздільною здатністю 16 Мп. Роздільна здатність фронтальної камери - 8 Мп.
За автономність відповідає батарея, ємністю 3000 мАг та підтримує технологію швидкої зарядки Quick Charge від Qualcomm.
Ціна LG Q9
У Південній Кореї новий смартфон надійде у продаж за ціною 445 доларів (12 500 гривень).
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