LG пропустить виставку ISE 2020 через коронавірус

Коронавірус, спалах якого вирує в Китаї, продовжує згубно впливати на бізнес. Так, південнокорейській компанії LG довелось скасувати участь у міжнародній виставці ISE 2020, яка пройде в Амстердамі.

Про це Техно 24 повідомили у пресслужбі компанії в Україні. Як пояснили у компанії, Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про введення надзвичайного стану міжнародного рівня, у зв'язку зі спалахом коронавірусу.

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Тож LG Electronics вирішила відмовитись від участі в міжнародній виставці Integrated Systems Europe ( ISE) 2020 року.

"Для LG було важко прийняти це рішення, але безпека її співробітників і клієнтів залишається пріоритетом номер один. У зв'язку з тим, що ВООЗ рекомендувала людям "утримуватися від тісних контактів", керівництво LG вважає, що найвідповідальнішим рішенням буде уникати участі в масштабних публічних заходах до тих пір, поки ситуація не стабілізується", – заявили в пресслужбі.

До слова, у Південній Кореї вже зафіксували більше десяти випадків зараження коронавірусом.

Що відомо про коронавірус? Цей вірус зафіксували в Китаї наприкінці 2019 року. Зокрема, вірус зафіксували в Таїланді, Японії, Гонконгу, Південній Кореї, Північній Кореї, Саудівській Аравії, Сінгапурі, В'єтнамі, Франції, Малайзії, Австралії, США, Великобританії та Росії. В Україні жоден випадок ймовірного зараження не підтвердили.



Станом на 7 лютого, зафіксовано понад 31 тисячу інфікованих вірусом та вже загинуло 639 людей. Більшість хворих та загиблих – це жителі Китаю.

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