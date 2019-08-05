LG відзвітувала про рекордний дохід

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LG відзвітувала про рекордний дохід
LG відзвітувала про рекордний дохід / rozetked.me

Компанія LG Electronics Inc заявила про рекордні надходження прибутку за перше півріччя 2019 року. Загалом корпорація заробила15,63 трильйонів корейських вон (13,4 мільярдів доларів).

Про це повідомили у прес-службі компанії.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року, продажі зросли на 4,1%.

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Зокрема, підрозділ LG Home Appliance&Air Solution показала рекордні продажі 6,10 трильйонів вон (5,23 мільярдів доларів). Як пояснили у компанії, такі високі прибутки пов’язані із збільшенням продажів продукції високого попиту, такі як кондиціонери.

При цьому у підрозділі LG Mobile Communications у другому кварталі 2019 року навпаки відбулось зниження продажів на 21,3%. Загалом, прибуток склав 1,61 трильйона вон (1,38 мільярда доларів).

Як пояснює виробник, такі результати спричинив застій на ринку смартфонів, а також конкуренція із китайськими брендами.

Що відомо про LG? LG є однією з найбільших виробників у сфері новітніх технологій. Компанія має по всьому світу 140 підприємств, на яких працює понад 70 тисяч людей. До складу LG входять п’ять компаній: Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Mobile Communications, Vehicle Component Solutions і Business Solutions.

LG є одним із провідних світових виробників телевізорів, холодильників, кондиціонерів, пральних машин і мобільних пристроїв тощо. У 2018 році обсяг світових продажів компанії становив 54,4 мільярда доларів.

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Теги: Техно Новини Техно LG IT-бізнес
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