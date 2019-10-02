LG випустила свої перші бездротові навушники: чим вони цікаві

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Преміальні навушники LG Tone+ Free
Преміальні навушники LG Tone+ Free / social.lge.co.kr

Південнокорейська компанія LG Electronics випустила перші в історії компанії бездротові навушники. Вони отримали назву Tone+ Free. Новинку віднесли до преміум-класу з високоякісним звучанням і різними додатковими функціями.

Навушники оснащені спеціальним мікрофоном для шумозаглушення, який має значно поліпшити якість телефонних дзвінків. Також вони мають бічні сенсорні панелі. Їх можна використовувати для відповіді на дзвінки й керування плеєром.

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При цьому довге натискання активує Google Assistant, якщо той увімкнений на смартфоні.

LG Tone+ Free отримали захист від води та пороху за стандартом IPX4. Окрім того, новинка оснащена спеціальним покриттям UVnano для захисту від ультрафіолетових променів.

Tone+ Free

Tone+ Free доступні у 2 кольорах 

Ціна. LG Tone+ Free надійдуть у продаж у двох колірних варіантах: чорному і білому. Їхня вартість складе 216 доларів (це 5 400 гривень). Попередні замовлення LG прийматиме до 14 жовтня, а офіційно новинка надійде продаж у листопаді.

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Теги: Техно Ґаджети Новини Техно LG
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