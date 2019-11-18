LG запатентувала незвичайний смартфон-слайдер: фото

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LG запатентувала незвичайний смартфон-слайдер / LetsGoDigital

Виробники смартфонів вже представили чимало прикладів власних гнучких девайсів. Компанія LG вирішила не зупинятися на досягнутому та запатентувала нову конструкцію, яка дає змогу "переключити" режими використання девайса без згинання навпіл.

Що відомо про патент LG?

Згідно із патентом, збільшення діагоналі екрану новинки відбувається за допомогою витягування дисплея з корпусу, повідомляє Gizchina.

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У компактному вигляді ґаджет з співвідношенням сторін близько 21:9 і тонкими рамками забезпечує зручність використання однією рукою, а в "розтягнутому" підходить для перегляду фільмів або читання книг.


LG може представити смартфон у новому форм-факторі

У документі окремо підкреслюється, що йдеться саме про смартфон, а не електронний рідер.


Новий смартфон LG розсуватиметься в боки

Детальні характеристики та дата анонсу

Місце розташування камер, динаміка, інших датчиків і роз'ємів, а також опису механізму незвичайного слайдера документ не вказує. Висувна частина екрану імовірно ховається всередині бічних частин корпусу з характерними потовщеннями з боків.

Детальні технічні характеристики, дата анонсу і очікувана ціна смартфона невідомі.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Смартфони Новини Техно Розробки LG
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