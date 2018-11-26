LG запатентувала смартфон із абсолютно рекордною кількістю камер

Компанія LG Electronics запатентувала нову технологію для камер смартфонів. Зокрема, в патенті йдеться про те, що нові девайси компанії можуть отримати до 16 модулів основної камери.

Про це повідомляє LetsGoDigital із посиланням на Бюро з реєстрації патентів та торгових марок США.

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Згідно із задумом корейського виробника, майбутні смартфони компанії можуть отримати шалені 16 модулів для основної камери. У патенті показана тильна камера з об'єктивами розташованими по чотири в чотири ряди.



В новому патенті LG зазначається також додатковий дисплей на тильній стороні

Користувач зможе вибирати і комбінувати кілька модулів для зйомки певного фото або комбінувати різні частини фото, зняті на різні камери для створення одного знімка або анімації.



LG запатентувала смартфон із 16 камерами

Щоб було зручно робити селфі за допомогою такої камери, на корпусі смартфона передбачено свого роду «дзеркало» або навіть допоміжний дисплей. Також патент описує свого роду тачпад на задній панелі.



Камери в новому смартфоні LG дадуть змогу створювати анімовані знімки

Зазначимо, що наразі терміни розробки подібного смартфона не повідомляються. Треба зважати ще на той факт, що це лише патент і LG може навіть не почати масове виробництво подібних смартфонів.

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