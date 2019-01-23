LG запатентувала загадковий бездротовий динамік

Компанія LG Electronics зареєструвала в управлінні США з патентів та торгових марок (USPTO) дизайн "Бездротового динаміка" (Wireless speaker). Патентну заявку на розробку корейський виробник подав ще в 2017 році, проте отримав сам патент лише на початку 2019 року.

Про це повідомляється на офіційному сайті USPTO.

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Відзначимо, у документі не наводяться технічні дані – є лише опис зовнішнього вигляду пристрою.

Динамік виконаний в корпусі у формі усіченого конуса. У нижній частині передбачена невелика підставка для смартфона, обмін даними з яким повинен здійснюватися за допомогою бездротового зв'язку.



LG запатентувала бездротовий динамік

Оприлюднені зображення свідчать про те, що новинка отримає стандартні 3,5-міліметрові аудіороз’єми і підтримку інтерфейсу USB Type-C.

Швидше за все, користувачі зможуть не тільки прослуховувати через динамік музику, а й взаємодіяти з голосовим асистентом. Підключення до комп'ютерної мережі в цьому випадку могло б здійснюватися за допомогою Wi-Fi.



LG не повідомляє, коли представить бездротовий динамік

Втім, реєстрація винаходу в базі USPTO не означає, що пристрій з описаним дизайном незабаром з'явиться на комерційному ринку. Компанія LG Electronics про плани випуску ґаджета нічого не повідомляє.

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