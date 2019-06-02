LG зменшить викиди парникових газів до 2030-го року: що про це відомо

Компанія LG Electronics оголосила про запуск ініціативи Zero Carbon 2030, зобов'язуючись досягти у своїй діяльності нульового обсягу викидів вуглецю по всьому світу протягом 12 років.

LG прагне скоротити викиди вуглецю на 50% у порівнянні з 2017 роком шляхом впровадження різних ініціатив зі скорочення викидів парникових газів та використання відновлюваної енергії. Це допоможе компанії наблизитися до досягнення своєї кінцевої мети – нульового відсотка викидів вуглецю, при якій викиди парникових газів врівноважуються їх видаленням з атмосфери.

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За допомогою стратегічних ініціатив компанія скоротить викиди вуглекислого газу на світових виробничих ділянках з майже 2 мільйонів тон в 2017 році до 960 тисяч тон до кінця 2030 року. Компанія LG прагне розширити свої технології, спрямовані на скорочення викидів парникових газів, зменшуючи утворення вуглекислого газу в процесі виробництва.

Що зробить компанія LG?

LG збільшить обсяг використання продуктів, які працюють від сонячної енергії, завдяки власним технологічним рішенням для бізнесу, таким як високоефективні холодильні установки і системи управління енергією для зменшення викидів вуглецю.

Крім того, завдяки розширенню проектів на базі механізму екологічно чистого розвитку (Clean Development Mechanism – CDM), LG планує заробляти кредити сертифікованого скорочення викидів (Certified Emission Reduction – CER).

Які шанси на успіх

Подібні ініціативи CDM сприяють принципам екологічно чистого розвитку в країнах, що розвиваються і взяли на себе зобов'язання щодо зниження викидів. У цих країнах реалізовуватимуться відповідні проекти з використанням власного капіталу і технологій. Такі проекти дуже важливі для отримання кредитів CER, які видаються Рамковою конвенцією Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату (РКЗК) за підсумками ретельної перевірки.



LG планує скоротити виділення вихлопних газів

Компанія LG стала першим виробником побутової техніки, який отримав кредити CER завдяки використанню високопродуктивних побутових електроприладів в 2015 році. Згодом LG зміцнила свій статус інноваційної компанії з відповідальним ставленням до питань екології. Станом на кінець 2018 року, компанія отримала 340 тисяч тон CER завдяки реалізації CDM-ініціатив.

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