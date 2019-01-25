LG зробила ще один анонс: корейці представлять 5G-смартфон на MWC 2019

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LG представить 5G-смартфон на MWC 2019
LG представить 5G-смартфон на MWC 2019 / Фото з вільних джерел

Компанія LG офіційно підтвердила, що представить смартфон із підтримкою 5G на MWC 2019. Окрім того, виробник розповів цікаві деталі щодо новинки.

Раніше не було ніяких сумнівів в тому, що LG збирається незабаром зробити анонс пристрою з підтримкою 5G. Фактично, корейська компанія була серед перших OEM-виробників, які публічно заявили про це, повідомляє SlashGear.

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Ще в серпні минулого року LG оголосила про партнерство з Sprint в рамках випуску свого нового смартфона 5G в США. У Європі LG співпрацюватиме з декількома операторами.

Але тепер ми знаємо не тільки про існування смартфона. Офіційно відомо, що апарат отримає випарну камеру, яка зараз стає все більш популярною в задачах ефективного відводу тепла у флагманських продуктах. Відзначається, що ця камера в 2,7 рази більше, ніж старомодна теплова трубка в LG V40.

Новий смартфон LG отримає покращену систему відводу тепла
Новий смартфон LG отримає покращену систему відводу тепла

LG також поспішила похизуватися, що телефон з підтримкою 5G буде наділений батареєю зарядної ємністю 4000 міліампер годин, що на 20% більше, ніж у LG V40.

Це нововведення буде зовсім не зайвим, враховуючи використання потужного 7-нанометрового чіпа Qualcomm Snapdragon 855, а також більш енергоємного модему 5G. Компанія підкреслює, що ці дві особливості покликані задовольнити основні запити споживачів щодо смартфонів з підтримкою 5G.

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Теги: Техно Смартфони MWC 2019 LG 5G
Джерело: Техно
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