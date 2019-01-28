Lifecell закриває 4 тарифні плани

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Lifecell теж закриває кілька тарифних планів
Lifecell теж закриває кілька тарифних планів / epravda.com.ua

Український мобільний оператор Lifecell заявив про закриття одразу 4 своїх тарифних планів. Зокрема, перестануть існувати тарифи "3G Ґаджет", "3G+ Ґаджет", "3G+ Ґаджет 2017", "life:) Online".

Як повідомили у прес-службі оператора, тарифні плани закриють 5 лютого. При цьому абонентів, які користуються цими тарифами, автоматично переведуть на умови тарифного плану "Ґаджет". А оплачені та нараховані за попереднім тарифом пакети послуг зберігаються відповідно до терміну їхньої дії.

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Якщо ж абонентам не підходить "Ґаджет", то до 25 березня вони можуть безкоштовно перейти на будь-який інший тарифний план lifecell.

Раніше про закриття непопулярних тарифів заявили у Київстарі. Оператор закривав обслуговування абонентів у рамках 13 тарифних планів. У компанії пояснили, що ці тарифні плани стали застарілими.

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Теги: Техно Мобільні пристрої IT-бізнес
Джерело: Техно
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