Лінійку флагманських смартфонів OnePlus 8 представили офіційно – ціна до 1000 доларів

Смартфони китайського виробника OnePlus називають "вбивцями флагманів". Адже вони отримують топові характеристики, при цьому їхня вартість значно доступніша. Однак, у OnePlus 8 виробник вирішив наблизити цінник до показника інших флагманів.

Характеристки

У нові лінійку увійшли два смартфони: OnePlus 8 і OnePlus 8 Pro. Обидві моделі отримали флагманський процесор Qualcomm Snapdragon 865, 5G і сканер відбитків пальців, вбудований у дисплей.При цьому частота оновлення зображення на дисплеї в версії OnePlus 8 Pro становить 120 Гц.

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На вибір у користувача конфігурації, що включає до 12 ГБ оперативної пам'яті (LPDDR5 в разі версії Pro) і до 256 ГБ сховища на базі пам'яті UFS 3.0.

Камери

Фотомодуль у OnePlus 8 Pro зазнав істотних змін. Зараз він включає 4 датчики.

Головний 48-мегапіксельний сенсор Sony IMX689 з оптичною системою стабілізації зображення.

48-мегапіксельний надширококутний модуль Sony IMX586 (кут огляду 120 градусів).

Телефото модуль на 8 Мп з оптичною системою стабілізації зображення (3-кратне гібридне збільшення і 30-кратне цифрове збільшення.

5-мегапіксельний модуль Color Filter Camera для фільтрів і світлових ефектів.

OnePlus 8 Pro отримав 4 модулі камери / 3dnews

При цьому у OnePlus 8 камера потрійна.

48-мегапіксельний головний сенсор.

16-мегапіксельний надширококутний модуль.

2-мегапіксельний датчик для макрофото.

Обидві новинки отримали стерео динаміки з підтримкою Dolby Atmos, а також поліпшену систему тактильно зворотного зв'язку Haptic Vibration 2.0. Дві моделі підтримують швидку зарядку Warp Charge 30T з передачею 30 Вт енергії.

При цьому версія OnePlus 8 Pro додатково має підтримку швидкої бездротової зарядки Warp Charge 30 Wireless, а також захист від води і пороху за стандартом IP68.

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Ціна

Модифікація OnePlus 8 із 8/128 ГБ пам'яті коштує 699 доларів (18 900 гривень).

Варіант OnePlus 8 із 12/256 ГБ оцінений у 799 доларів (21 600 гривень).

За конфігурацію OnePlus 8 Pro із 8/128 ГБ пам'яті потрібно буде заплатити 899 доларів (24 300 гривень).

А топова модель OnePlus 8 Pro (12/256 ГБ) коштує 999 доларів (27 тисяч гривень).

Обидві моделі OnePlus 8 і OnePlus 8 Pro надійдуть у продаж 24 квітня.

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